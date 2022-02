JEZIČARA MUVA MUŽE KOLEGINICE PEVAČICE! Dugonoga ucenjuje poznatog biznismena

O la, la, drage moje abronoše, lepotice lepe! Naporna nedelja je iza nas, što znači da se radilo punom parom. A kad radim (čitaj obilazim fensi mesta), imam i mnogo sočnih priča. Čaršija samo bruji. Jedna mlada pevačica, zvaćemo je Jezičara, predstavlja se kao fina i kulturna dama, a u stvari je kuravela teška. Jezirača ima najbolju drugaricu, takođe estradnu zvezdu. Ona potencira da obožava svoju prijateljicu, a istina je da zapravo obožava njenog muža! Pošto često nastupaju zajedno po vašarima, proslavama i drugim manifestacijama za široke narodne mase, postali su bliski i u krevetu. Oni koji su često u njihovom društvu ispričali su mi da je Jezičarica bila ta koja je smuvala mlađanog pevača, muža svoje drugarice. Neprestano mu se nabacivala, pa je čak pre zajedničkog nastupa insistirala da dele krevet. Njemu to nije teško palo jer je poznat po švaleracijama.

Druga ličnost o kojoj vam pišem je jedna starleta, zvaćemo je Dugonoga, koja je često u društvu poznatih ličnosti. Ona je tražila od jednog oženjenog biznismena da joj kupi luksuzan stan kako bi uživala u lagodnom životu poput ostalih iz njene branše. S biznismenom je već dugo u šemi, a on je veoma zadovoljan užitkom koji mu pruža u krevetu. Stoga, bogataš bi joj možda i ispunio želju, ali ga je uhvatila žena kad je pročitala poruke s njegovog telefona. Nastao je opšti haos, a da se ne bi brukao, biznismen je obećao supruzi da će prekinuti veze s Dugonogom. Pokušao je da se izvuče, ali je starleta bila toliko uporna u svojoj nameri da mu je obećala da će javno razotkriti njihovu vezu ako joj ne ugodi. Sad on ne zna kako da se otarasi nje, pa je zavlači pričama da je u škripcu, ali da će joj za koju godinu sagraditi vilu... Kako da ne! I još nešto da vam kažem, moji izvori iz jedne bolnici dojavili su mi da je Mačor opet preterao s dopingom. Bio je na ispiranju krajem nedelje, a kako stvari stoje, ne piše mu se dobro jer su mu organi od narkotika skroz propali. Život javnih ličnosti toliko je turbulentan da nijedan roman ne može to da prepriča, to se u javnosti folira da je sve sjajno i bajno, ju, daleko bilo da su oni neverni, ovakvi ili onakvi, a zapravo rade sve i svašta što mašta običnog čoveka ne može da zamisli. Za ovu nedelju sam vam dovoljno rekla, sledeće idemo još jače.

