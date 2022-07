ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Kobra koleginici htela da otme muža, Glumicu saradnik davio i čupao za kosu!

Zdravo, dragi moji, u ovim vrelim danima nisam mrdnula iz kuće pa sam strepela da l' ću i kako moći da čujem sočne tračeve za vas, ali spas je, kao i uvek, stigao u poslednji čas.

Zove me drugarica u nedelju po podne, javlja mi se posle dužeg vremena da se ispričamo i tako ja saznajem mnogo toga zanimljivog od žene koja sarađuje s najpoznatijim facama na javnoj sceni.

Prvo me je šokirala vešću o Kobri, tako ćemo zvati mladu, nadobudnu i arogantnu pevačicu koja je aktuelna poslednjih nedelja zbog skandala. Nije da sam imala ni najmanje lepo mišljenje o njoj, ali kad sam čula kako je sabotirala jednu stariju koleginicu, šokirala sam se iskreno. Preko menadžera je pratila gde ona nastupa i onda nudila da ona to veče peva za manje para, pa joj je otimala pesme ispred nosa nudeći veće sume novca autorima, a čak je slala i poruke suprugu te koleginice s namerom da im rasturi brak. Iz kog razloga je to radila, niko ne zna, ali očigledno u sebi ima previše zla, pa to mora da ispolji na ljudima koji joj ništa nisu skrivili. Sad je, koliko shvatam, skočila na jednu drugu koleginicu i sve isto radi, a uveliko kuka u javnosti kako je ona žrtva.

Videli ste neki dan da glumicu najbliži saradnik drži na kratkom lancu, pa sam i o tome pričala sam mojom frendicom. Ona se setila jednoj incidenta kad je Glumica davala izjave medijima i nešto je pogrešno rekla, pa je njen saradnik poludeo i posle toga ju je uhvatio za vrat i čupao za kosu, vređajući je da je glupa kurva i da ničemu ne vredi. Sve to se dešavalo naočigled još nekoliko ljudi, koji su bili šokirani prizorom, a Glumica je mrtva hladna ćutala i trpela njegovo iživljavanje.

Kaluđerka opet prosipa neke priče o lepom životu i sve bi to bilo u redu da ona nije jedina koja veruje u to. Čula sam da je njen naslednik zaglavio na robiji i da to krije, pa svakako ostavljam svojim kolegama iz medija da to provere. Krstašica je opelješila nekog penzosa za silne pare, kažu za preko 70.000 evra. Nikad niko ne bi rekao da je ona sposobna za to, onako fina, čedna i kulturna žena, ali eto... Valjda je kratko bila s njim u vezi, uzimala mu pare dok je imao i kad je nestalo keša, nestalo je i "ljubavi".

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

