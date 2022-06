BOGATU NASLEDNICU PREBIO DEČKO BANKAR, pevačica tuži bivšeg muža geja

Drage moje abronošice, burna, da ne kažem nasilna nedelja je iza nas. Ah, nekad ljubav ume i da boli. E, glavni akteri ove priče su naslednica nastradalog dobročinitelja i vlasnika najpoznatijeg kluba u gradu, zvaćemo je Stupa, i gradski frajer bankar, bivši dečko poznate voditeljke, zvaćemo je Vretna, neka bude Londi. On je prvi put u životu smuvao gradsku ribu koja je iz ugledne porodice i koja je s njim iz ljubavi. Međutim, kako voli da se udara po nosu, malo je preterao pa je nad Stupom primenio silu. Nakon izlaska u grad nastao je haos te je Londi nogama po guzi išutirao svoju dragu. Verovatno je tako navikao da se ophodi s prodavačicama ljubavi, koje je često plaćao, pa je mislio da će da mu prođe i kod bogate naslednice. Prevario se, ona ga je odmah prijavila policiji. Ne trpi nasilje jer je celog života bila mažena i pažena. Štaviše, obrukala ga je na društvenim mrežama, gde je svakodnevno objavljivala šta joj je uradio, pa sad ceo grad bruji o tome. S obzirom na to da je njen otac bio jedan od najmoćnijih ljudi devedesetih i da je zadužio mnoge prijatelje, Londi se uplašio kao mali miš i sakrio u rupu dok bura ne prođe. A bura neće da prođe tek tako jer je Stupa jako nezgodan devojčurak. Spakovala je kofere i otputovala u đedovinu. Inače, Londi je po raskidu sa Stupom zamolio gradsku radodajku, zvaćemo je Frula, da mu glumi devojku da bi još više iznervirao bivšu. Kako će se ova ljubavna drama završiti, ostaje nam da vidimo, a do tada idemo na još jedan skandal. Bivši muž jedne pevačice je postao gej. Nakon razvoda bacio se na muškarce i sada prijateljima priča kako se pokajao što je uopšte bio sa ženama. Dečko s kojim se zabavlja živi na relaciji Beograd-Beč i od prošle nedelje su počeli da žive zajedno u njegovom stanu na Novom Beogradu. Pevačica sumnja da ta afera traje još od kada su njih dvoje bili u zajednici i sada ima nameru da ga tuži za obmanu. Angažovala je advokatsku kancelariju koja se bavi takvim slučajevima i nema nameru da stane. Jako je povređena jer joj smeta što joj se drugarice podsmevaju da je bila u braku s pripadnikom LGBT populacije. Nije jedina, neki muškarci se i dalje kriju, ali Abronoša će sve da ih raskrinka.

