ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Lola zavela velikog bosa, šuga hoće da poveća ponos! ŠOK

Zdravo, najdraže moje abronoše. Pre neki dan sam se našla s drugom koji uvek ima sočnu priču. Odmah sam se setila vas i rešila da vam sve ispričam. Jedan kompozitor, zvaćemo ga Šuga, ima ženu Zavodnicu, koja ga varana svakom koraku. Ne postoji pevač koji s njom nije spavao. Čak i u studiju kod muzičara. Ipak, ona nije tema moje priče, ali sam je pomenula jer ona ima i te kako "valjan" razlog da ga vara. Kako mi kažu prijatelji, Šuga nema baš neki ponos. Ako me razumete.. O njemu kruže priče da mu je najmanji među tim umetnicima i da zbog toga muci muku sa ženama. S kojom god da je pokušao nešto, brzo ga je šutnula, jer on zaista ima abnormalno mali polni organ, pa žene ne mogu da uživaju pored njega. U početku sam bila u neverici, pa sam se malo raspitala o tome i saznala da je moja koleginica bila s njim. Tačnije, pokušala da bude. He-he. Kako kaže, veći je njen palac nego njegov polni organ. Zbog toga je Šuga neko vreme razmišljao o povećanju alatke. Pošto to nije zastupljeno kod nas, Šuga je tokom turneje u inostranstvu iskoristio priliku da se i tamo raspita o metodama povećanja penisa, pa se ozbiljno dao u razmišljanje, a za cenu ne pita.Uskoro nastupa u nekim razvijenim zemljama Evrope i načula sam da će tada odraditi i to. Barem tako njegova žena Zavodnica priča okolo.

Druga priča tiče se jedne pevačice, zvaćemo je Lola. E, ta mala je zavela velikog Bosa. Poslednjih dana se samo o njima priča. On imućan, moćan, a kažu da ume dobro da lomi u krevetu. Lola odlepila. Peva i kad spava koliko se zaljubila. Doduše, i on je odlepio za njom. Oni koju su dobro upućeni u ovu afericu, kažu da su pravi Lepotica i Zver. On joj ispunjava sve želje, a kažu da su sve njegove zaposlene zaljubljene u njega, ali da je ona uspela da ga zavrti. Zahvaljujući njemu, snima sad novi projekat, a smeši joj se turneja po Australiji i Americi. Bos je jak na svetskom nivou. Koliko će ta ljubav da potraje, nije važno, ali da je snažno, jeste.

Čula sam i da je Prva našla novog dasu. Moja prijateljica ih je videla u jednom restoranu, drže se ruku podruku, bez straha da će ih neko videti i da će o tome biti priče. Na neki način mi je i drago jer je zaslužila da bude srećna s nekim, posle svega što je prošla. To bi bilo to, drage moje. Čitamo se i sledeće nedelje.

Ljubim vas da pukne.

Bonus video:

00:56 Đani nije verovao da će ove tri pesme biti hitovi! Hitmejkerima ponudio ozbiljnu ponudu!