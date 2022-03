MRVICA ZAVELA MUŽA VREMEŠNE KOLEGINICE, Gicko odlepio za oblinama Vrcave, ESTRADA U ŠOKU

Još jedna nedelja dolazi, abronoše moje lepe, a sa njom i nove intrige. Šta sve javne ličnosti mogu da urade za samo sedam dana, pa to je neverovatno. Pojedinim pevačicama, fudbalerima, glumcima i ostalim estradnim magovima treba dodeliti orden za švaleraciju. Saznala sam za nekoliko sočnih prevara, totalno neočekivanih, ali šta je, tu je, vole ljudi da se vole i u tome ih niko ne može sprečiti. Počinjem od Mrvice, to vam je jedna mlada pevačka nada koja je zavela muža svoje vremešne koleginice. Dakle, stara garda. Nju ćemo da zovemo Prevarena, a njega Švalerčina. E pa Mrvica ima cilj. Hoće hit pošto-poto i ne libi se da rasturi čak i brak. Švalerčina se zaljubio kao tetreb i ne može da zamisli dan bez Mrvice. Prevarena sumnja, ali nije sigurna koja joj je koleginica uletela u gnezdo. Biće tu velikog belaja kad bruka pukne. Čekam, pratim i sve ću da vam javim. Do tada da pređemo na drugi par. U pitanju je estradno-politička tajna veza. Moćnik, zvaćemo ga Gicko, na snimanju jedne emisije bacio je oko na pevačicu u pokušaju, neka se zove Vrcava. Ona je pokazala obline i Gicko odlepio. Zavrtela ga samo tako. Celu emisiju je gledao u nju, pa su svi posumnjali da se tu nešto dešava. Znate kako kažu - gde ima dima, ima i vatre. U ovom slučaju gori plamen. Moćnik Gicko je po Vrcavu poslao službeni auto, pa su jednu noć proveli u restoranu kod njegovog prijatelja, razume se, u posebnom delu, gde niko od gostiju nema pristup, jer diskrecija mora da bude zagarantovana. Ona se napucala, našminkala, a on još više poludeo. Do ranih jutarnjih časova su uživali u bogatom posluženju, a kako se pohvalila, Gicko želi da budu u tajnoj vezi i da on stoji iza nje. Šta mislite je l' pristala - pa naravno, takva prilika se ne propušta. Mnogo je priča, a malo je prostora, drage moje, pa ću vam samo zagolicati maštu. Trenutno obrađujem jednog sportistu, izgleda da se zaljubio, ali u glumca. Da, da, ne varaju vas oči, dobro ste pročitali. Nedavno je bio na njegovoj predstavi, pa stavio na Instagram, ali kad je shvatio šta je uradio, brže-bolje je obrisao fotku. Ali nema veze, zato sam ja tu da ih pratim. Do sledeće nedelje budite mi dobre i pune abrova.

