PA OVO NEMA NIGDE! Maja i Paja izdaju stan svingerima, Cvonjak vara bogatašicu s pevačicom

Od količine abrova koje saznam ne može da se živi, drage moje abronošice, moram da vam se i ja malo požalim, nije mi lako. Sva sreća da radim kao singerica, pa imam tu mogućnost da sa vama podelim sve škakljive temice.

Krenuću od jednog para koji se u javnosti predstavljaju kao akademski građani, moš misliti, a šta rade, e, sad ćete da čujete, tačnije pročitate. Da budem precizna, u pitanju su glumci. Muž, zvaćemo ga Paja, i žena, neka se zove Maja, prepodobni božji par, presveti, svima drže predavanje o moralu, a glavni su u gradu za izdavanje nekretnine u kojoj se dešava svingeraj. I to u samom centru grada, u zgradi poznatog reditelja, neka bude Čupko.

E pa, Maja i Paja idu na živce Čupku, pa ih redovno prijavljuje komunalcima. Uniformisana lica došla, sačinila zapisnik, a kad su čuli ko su vlasnici stana, kad se nisu šokirali. Nisu mogli da veruju, ali šta će, morali su da rasteraju golotinju i da sačine zapisnik. Pukla bruka u gradu, saznalo se ko su glumci koji rentiraju gajbu za bludne radnje i sad su manji od makovog zrna.

Ali dosta o njima, ajmo malo i do fudbalskog sveta.

Sinoć sam izašla u provod s jednim sportistom. Kakav lud provod, to nema nigde. U gradu postoji jedan hotel koji je sad glavna atrakcija i gde se okuplja krem de la krem (bar oni misle da jesu) i gde svašta može da se vidi. E pa, jedna bogatašica je slavila rođendan i okupila starlete, sportiste, voditeljke da se pokaže kako ima lepog dečka, fudbalera Cvonjka. A ta bogatašica nema pojma da je dečko vara s jednom pevačicom, zvaćemo je Musaka. Nema s kim ona nije bila. Možda je ostao još moj muž. On je nije overio, a svi ostali jesu. Kad je taj dečko video da je novinarka došla na zabavu (doduše, nepozvana), propao je u zemlju. Sakrio se iza njenih drugarica i nije se pomerio dok predstavnica sedme sile nije otišla. Eto, i to se dešava. Saznala sam i da je jednom učesniku rijalitija policija pronašla pištolj u stanu. On se pravdao da mu je to od druga i sad je na merama. Oružje se proverava i ako se utvrdi da je njegovo, biće problema. Eto, uđe u rijaliti i misle da su sila, al' malo morgen.

Toliko od mene do sledećeg utorka. Ljubi vas vaša Abronoša.

