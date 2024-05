UH, OVO ĆE RAZBESNETI NAVIJAČE! O potezu Zidana bruji svet - odbio Bajern pred milionima ljudi, pa ih ovako DODATNO PONIZIO

Jedan od najvećih svetskih klubova Bajern ne može da pronađe trenera za sledeću sezonu.

Smenili su Tomasa Tuhela, pa zvali Ćabija Alonsa, Julijana Nagelsmana, pa opet ubeđivali Tuhela da ostane, a kada se taman činilo da su se dogovorili sa Ralfom Rangnikom - i od njega su čuli "ne".

Tako je Bajern, pred revanš polufinala Lige šampiona u Madridu, i dalje u potrazi za šefom stručnom štaba. Nova ideja bio je Zinedin Zidan, ali im je i slavni Francuz "spustio slušalicu".

Ne samo da ih je javno odbio, pred trku Formule 1 u Majamiju, nego je poručio i da će navijati za svoj Real Madrid u revanšu: "Bajern? Hvala na pitanju, gledaću utakmicu. Nadam se da će Real da pobedi, ali će biti težak i komplikovan meč", poručio je Zizu za "Skaj".

Zinedin Zidan od 2021. godine nije radio kao trener, a pitanje je i da li hoće. Ima "posebne" uslove i ne bi želeo da vodi bilo koje klubove na svetu, nego samo one koji mu nešto znače. Tako se u poslednjih nekoliko godina najviše dovodio u vezu sa novim povratkom u Real, pa u Juventus, PSŽ i reprezentaciju Francuske.

Zidan (51) je do sada radio samo u Real Madridu sa kojim je od 2016. do 2018. godine tri puta osvajao Ligu šampiona, a potom se vratio od 2019. do 2021, kada nije ponovio te uspehe i osvojio je "tek" šampionsku titulu u Španiji.

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:15 NAPRAVLJENA NAJVEĆA SVETSKA FUDBALSKA LOPTA! Dok se Kopenhagen priprema za domaćina utakmica, Lego pripremio IZNENAĐENJE za fanove