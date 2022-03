DRAGOMIR U TAKSIJU ZABORAVIO TORBICU SA 1.500€ Otišao u policiju da prijavi, a onda su zbog jedne žene usledile scene kao na filmu

Zahvaljujući brzoj reakciji policije u PS Medijana u Nišu, Dragomir Z. je uspeo da dođe do svoje torbice u kojoj je bilo 1.500 evra, a koju je zaboravio u taksiju.

Dragomir ima samo reči hvale za rad dežurnih u ovoj policijskoj stanici, dodajući da su bili efikasni, kao na filmu, te se njegova nepažnja i gubitak torbice, završio dobro.

- Sada, kada se sve malo sleglo, odlučio sam da javnost zna za ovaj događaj, kao i da u policiji rade pravi profesionalci. Prezadovoljan sam i nisam očekivao da za sat vremena dođu do moje torbice. Već sam se oprostio od toga da ću naći torbicu - priča Dragomir.

Sve se dogodilo 22. februara. Parkirao se, kaže, u centru Niša, u ulici 7. Juli, kada je neko sa terase bacio četku, koja mu je oštetila auto.

- Morao sam kod majstora, na drugi kraj grada. Kada sam ostavio auto, vratio sam se taksijem nazad do centra, ali nisam ni primetio da sam u njemu zaboravio torbicu - počinje Dragomir svoju priču.

Tek nakon nekog vremena, kada je trebalo da uzme nešto iz torbice, shvatio je da je nema.

- Odmah sam otišao u policiju, u stanicu u centru grada. Oni su me uputili na PS Medijana, jer se se sve to desilo na njihovoj teritoriji nadležnosti. Tamo je bila dežurna policajka Nešić, koliko sam uspeo da vidim po prezimenu na uniformi, sa još četvoro kolega, čija prezimena nisam upamtio, ali hvala im na svemu - poručuje on.

Bili su, dodaje, svi veoma ažurni. Odmah su, na osnovu snimka krenuli da uđu u trag taksiju u kom je ostala torbica.

- Nešićeva, koja je verovatno vodila celu akciju, počela je odmah da izdaje naređenja, da koordinira, ko šta da radi. Paralelno sa tim i sama je slala snimke, zvala neke bitne ljude, taksi udruženja, auto pijace i ne znam koga sve još. Veoma brzo su našli taksi iz kog sam izašao. Taksista kaže da mu je žena koju je vozio prijavila izgubljenu torbicu i da je svakako nameravao da ode u policiju - priča Dragomir.

Ništa nije falilo iz torbice, sve je bilo na svom mestu. Sve se brzo rešilo zahvaljujući dežurnoj policajki i kolegama u PS Medijana, dodaje on.

Dragomir se inače bavi izradom ključeva, ima privatnu radnju u centru Niša, i kako kaže, taj novac, koji je bio u torbici, bio je uglavnom iz radnje.

(Kurir.rs/Telegraf/S.T.)