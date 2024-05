DUGOROČNA VREMENSKA PROGNOZA ZA LETO I JESEN: Evo kada nas očekuje MNOGO PADAVINA i zašto će leto biti drugačije od svih ostalih

Meteorolog amater Marko Čubrilo iz Novog Sada kaže da bi maj, prema trenutnim podacima, trebalo da bude "bogatiji padavinama".

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, ne treba očekivati celodnevne padavine, a nakon perioda zahlađenja vraćamo se na više temperature.

Od polovine maja će ponovo biti toplije i sunčanije, zatim će uslediti svežiji period sa češćim pljuskovima, i za kraj meseca biće opet sunčano i toplo. Na snazi će biti "uobičajen vremenski režim za maj", a i kada zahladi dnevne temperature će biti oko 20 stepeni.

- Maj će biti kišovitiji od proseka, ali će temperatura vazduha biti oko ili malo iznad proseka. Ne treba očekivati velike vrućine u maju. Neće biti ni ranih toplih talasa, niti će leto početi već u maju, a ako i ugreje to će trajati dva do tri dana, zatim će uslediti pljuskovi i osveženje. Ne očekujem jača zahlađenja, niti da će biti jačih otopljenja, samo će biti dosta kiše. Postoji opasnost od pljuskova i nepogoda, jer maj je mesec u kom su to česte pojave – kaže Marko Čubrilo.

Kupanje u moru u Grčkoj već krajem maja

foto: Shutterstock

Na pitanje o ranom kupanju, kaže da je za kupanje u rekama u maju prerano. Možda bi tek krajem maja moglo da bude pogodno za takav odmor i relaksaciju, ali reke su još dosta hladne.

- Možda će hrabriji građani moći da se osveže i u rekama u maju, jer će biti dana kada će temperatura biti i do 31 stepen, ali je to ipak relativno hladno za kupanje. Reke su nam hladne. Ali, kada je more u pitanju, u grčkim morima bi moglo da bude kupanja krajem maja, jer je ova zima bila vrlo blaga i Mediteran se nije ohladio, topliji je od proseka i vrlo brzo će se i ugrejati. Toplija mora koja su južnije bi već krajem maja mogla da otvore kupališnu sezonu – kaže Marko Čubrilo.

Za Jadransko more ćemo morati da sačekamo, jer je u pitanju hladnije more i ima dosta reka koje se ulivaju u njega, zbog čega bi za kupanje u njemu trebalo ipak sačekati jun.

Jun sličan maju, toplo, ali nestabilno sa više padavina

Po opštem statističkom proseku, jun 2024. godine bi po temperaturama trebalo da bude oko proseka ili malo iznad prosečnih temperaturnih vrednosti. Slično maju. Ne bi trebalo da bude ekstremno topao, ali u proseku, ipak malo topliji. Čubrilo kaže da će se u junu desiti isto što i maju, biće više padavina.

foto: Nemanja Nikolić

Ovog leta biće više padavina

- Jun bi trebalo da bude verovatno kišovitiji od proseka. To je dobro za poljoprivredu, ali donosi opasnost i od šteta. Očekujem toplo, nestabilno vreme, puno pljuskova. Nažalost, kada je toplo i nestabilno postoji opasnost da bude i nepogoda, jer to je najgora moguća kombinacija. Pljuskovi će zahvatiti naše kontinentalne prostore, a primorske oblasti mogu u junu da računaju na more i kupanje, pogotovo, Grčka i jug Italije. Temperature će biti malo iznad proseka. Biće po nekoliko dana iznad 30 stepeni, ali neće biti vrućina koje će trajati po dve nedelje, a neće ni jače zahlađivati. Osvežiće na 23-24 stepena. Kada se to sve zajedno izračuna, biće malo iznad proseka – kaže naš meteorolog.

U julu stiže i pravo leto

U julu nam stiže pravo leto! A leto će u celosti biti sigurno za 0,5 stepena Celzijusa toplije od stogodišnjeg proseka. Ne očekuje se ekstremno toplo, i Čubrilo kaže da ne bi trebalo da se pržimo od vrućina i da bude suše. Biće malo toplije, ali meteorološki proračuni ne pokazuju da će biti jako suvo.

Leto 2024. kišovitije, u avgustu najtoplije i najstabilnije

- Kada govorimo o količini padavina za leto 2024, trebalo bi da bude oko proseka, bez dužih sušnih perioda. Sve ukazuje na leto koje je u proseku malo kišovitije nego što smo navikli, ali i malo toplije. Neće biti hladnijih perioda i najverovatnije da bi najtopliji deo leta trebalo da bude prvi deo avgusta. Za sada ukazuje da je i to najstabilniji deo leta. Zaređaće se više od desetak dana preko 30, možda i do 35-36 stepeni, a to su temperature koje su sasvim moguće leti – kaže Marko Čubrilo.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Kako će biti vreme u septembru

U dugoročnoj prognozi za septembar ove godine, RHMZ navodi: u većem delu Srbije topliji i prosečno vlažan, a u Istočnoj i Jugozapadnoj Srbiji topliji i suvlјi septembar. Nastavak kasnog leta u prvoj polovini septembra.

Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1,0 stepen Celzijus u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14.3 stepeni, dugoročna je prognoza RHMZ.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 1,7 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24,3 stepen.

U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku oko 3 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Istočnoj i Jugozapadnoj Srbiji biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 48 mm.

Oktobar 2024: Miholјsko leto

Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0,2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 9,4 stepena, navodi RHMZ u dugoročnoj prognozi.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0,2 stepena u odnosu na višegodišnji. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 18,1 stepena.

Mesečna suma padavina tokom oktobra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za oko 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 48 mm.

Bonus video:

00:15 Pljuskovi u Beogradu