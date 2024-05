DEKA SA 93 GODINE TRČI, PLIVA I VEŽBA U TERETANI: Evo koja je tajna njegove dugovečnosti i SNAGE, pa svima ukazao pažnju na OVO

Foto: Printskrin / You Tube

Britanac Džon Starbruk ima 93 godine, a u svojoj zemlji je poznat pod nadimkom Legenda. Takav nadimak je dobio jer je odličan plivač gotovo 80 godina, igra vaterpolo, a poslednji maraton istrčao je 2019. godine sa 89 godina! I danas vežba u teretani šest dana u nedelji.

Počeo da trči tek sa 53 godine

Vitalan deka se bavi plivanjem skoro 80 godina, još od kada je bio tinejdžer. Tu veštinu usavršavao je dok je služio vojsku. On je 80. rođendan proslavio plivajući dva kilometra između škotskih ostrva Jura i Skarba. Još uvek pliva tri puta nedeljno i igra vaterpolo.

Tek sa 53 godine je počeo da trči, a u Severnom Velsu je pre nešto više od 20 godina ostvario lični rekord u trčanju maratona koji je iznosio četiri sata i 14 minuta. Poslednju trku od 42,2 kilometra istrčao je na maratonu 2019. godine.

Otkrio tajnu dugovečnosti

Džon je bio najstariji takmičar na londonskom maratonu 2018. godine. Tada je imao 87 godina. Zauzeo je prvo mesto u grupi koju su činili seniori, s vremenom od osam sati, 21 minut i 44 sekunde. "Pre otprilike 15 godina lekar mi je rekao da moram da prestanem s trčanjem. Rekao sam da hoću i istrčao sam oko 15 maratona posle toga", priseća se super deka.

Zasluge za svoju dugovečnost i vitalnost pripisuje genima. "Ne radim ništa posebno, iako nikada nisam pušio i nikad nisam mnogo pio alkohol. Moja ishrana je prilično normalna. Ujutro jedem kašu od žitarica, jedem mnogo povrća, a malo pržene hrane. Nikad se ni oko čega ne zamaram“, objasnio je. Dodao je da ima povremeno zdravstvene probleme, poput artritisa u jednom kolenu i nepravilan rad srca, što leči po savetu doktora.

Mislio sam da ću živeti 70 godina

"Mislio sam da ću dogurati do otprilike 70. godine. Kad sam bio mlađi pitao sam se hoću li još biti živ 2000. godine. To je bilo 1945. I onako neću živeti do 3000. godine", rekao je deka Džon koji je ambasador za organizaciju „Age UK“ i prikuplja novac u dobrotvorne svrhe kako bi nadahnuo ljude starije od 50 godina da budu fizički aktivni.

Deka ima troje dece, otišao je u penziju još pre 28 godina, a preporučuje starijim ljudima da počnu s laganim trčanjem kombinovanim s hodanjem oko jedan kilometar. Savetuje ih da iskoriste dodatno vreme koje imaju u penziji za odlazak u teretanu i da se potrude da uživaju ​​u tome, ali bez forsiranja i preterivanja. Tako će se bolje osećati i biće puni energije.

