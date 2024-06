ZVEZDA ŽELI ŠAMPIONSKI JUBILEJ! Terzić opširno pričao o predstojećem prelaznom roku i daljim planovima crveno - belih!

Fudbaleri Crvene zvezde su se okupili i odradili prvi trening u novoj takmičarskoj godini, a očekivanja pred sezonu koja sledi izneo je generalni direktor našeg kluba Zvezdan Terzić.

Za početak, Terzić se obratio igračima.

- Dalsiju želim dobrodošlicu, a svi osim njega ste mnogo puta slušali ovo. Kaže operativni direktor Marko Petrović da je ovo godina jubileja i u pravu je, slavimo 80. rođendan kluba. U martu 2025. godine ćemo napraviti veliku proslavu i gledajte da to bude šampionski. Da tog 4. marta budemo prvi i sve bude kako treba. Znate vaše obaveze i šta nose dres i grb. Obaveze su velike i nije lako biti igrač Zvezde. Za to je potreban poseban DNK i genetika. Imate tu stare i iskusne asove koji će vam pomoći da uđete u ritam. Znam da su neki od vas čak i kadeti, ali vidite da Jamal koji je vaš vršnjak igra za reprezentaciju Španije u startnoj postavi. Nemojte da se plašite, jer ako budete imali strah, onda niste za Zvezdu. Vi iskusni, vodite Zvezdu, popunjavaćemo se i slušajte šefa uz kog ste stasavali. Ne sumnjam da će ovo biti prava godina. Jedini cilj je šampionska titula, i sve sem toga je katastrofa. Moramo da budemo prvaci. Slede pripreme, prvo Zlatibor, pa Rusija, a i taj dvomeč 20. i 27. avgusta u plej-ofu Lige šampiona nam je veoma važan. I to je cilj, ali o tom potom. Želim vam da vas prati zdravlje i da budete odgovorni prema obavezama. Srećno - rekao je Terzić, a zatim se zajedno sa predstavnicima medija zaputio u teretanu gde je odgovarao na sva pitanja.

- Privodimo kraju Mediko blok, imaćemo vrhunske uslove za trening. Možete i sami da vidite kako sve ovo izgleda, završen je i teren sa veštačkom travom sa zelenim plutom koji je najmoderniji u Evropi. Drago mi je što baš ovde pravimo ovu mini konferenciju. Igračima smo poželeli dobrodošlicu i da ih zdravlje služi, te da pristupe obavezama na pravi način. Obaveze su velike i nadam se da ćemo nastaviti niz uspeha sa titula, posebno jer je ovo jubilarna godina za nas. Imaju igrači posebnu odgovornost da 4. marta 2025. godine budu prvi na tabeli i da proslavu napravimo u dobrom ambijentu

Prva tema bio je Nemanja Radonjić.

- Stav je da ne komentarišemo igrače koji nisu potpisali. Nemanja nam jeste interesantan, ali mi tu imamo i Olanjinku. Ranije sam još govorio da su Radonjiću uvek otvorena vrata Zvezde. Međutim, još uvek se pita Majorka, imaju par dana opciju da se izjasne, rešavali su i pitanje trenera. Njemu je prioritet ostanak u Španiji.

Govorio je i pozicijama na kojima se Zvezda već pojačala.

- Sačuvali smo tim od prošle godine. Dragović je otišao i ovom prilikom mu iskazujem zahvalnost za sve ono što je uradio u prethodne tri godine za Zvezdu. Kao zamena je stigao Stojić od koga mnogo očekujemo u ovoj sezoni. Otišao je i Bukari, a za dan, dva ćemo objaviti koji to igrač dolazi na njegovu poziciju. Stamenić je otišao, a na njegovo mesto je kao izričita želja Milojevića stigao Dalsio, od koga su takođe velika očekivanja. Tu je i Ilić, naše dete koje smo vratili. To je profil igrača koji nam je trebao. Ima izvanrednu levu nogu, prekid, smisao za igru i dobro zna šta je Zvezda. Drugačiji je to Luka od onog koji je 2018. godine otišao iz Zvezde. Prošao je mnogo toga, iskusniji je i mislim da je sad u najboljim godinama.

Nije želeo Terzić da otkrije ime igrača koji bi trebalo da zameni Bukarija.

- Sutra ćemo objaviti njegovo ime. Privodimo posao kraju i ostale su sitnice. Ne želim da trčim pred rudu, ali mislim da smo doveli baš tip igrača koji smo tražili i da ćemo na tom desnom krilu biti bolji nego prethodne sezone.

Status Hvanga je sledeći...

- Velika želja svih nas je da on ostane. Ne moramo da ga prodajemo zbog finansijske situacije, ali imamo dogovor s njim, da ako se pojavi neki klub iz "liga petice", i on bude zadovoljan, da mu Zvezda neće praviti problem, naravno uz precizirano obeštećenje. Ispoštovaćemo njegovu želju vezanu za sportski motiv, ali da, postoji verovatnoća i da ostane. Mi ćemo da učinimo sve što je do nas da ga zadržimo. Videćemo da li potencijalno Liga šampiona može to da promeni, ali foksuiraćemo se na to da Hvang ostane makar do 27. avgusta kod nas. Tada ćemo znati da li igramo Ligu šampiona.

Borjan se ne vraća igrački u Zvezdu, ali...

- Razgovarali smo pre nekoliko dana s njim i ponudili mu određene opcije. On ima ugovor na dve godine još i mi smo u obavezi da ga plaćamo. Ponudili smo mu prelazak sa igračke karijere na jednu drugu funkciju. Lično, voleo bih da ostane na tom mestu u klubu. Glazer se nametnuo kao rešenje i Borjan nema potrebe da konkuriše za prvi tim. Borjan je svakako do 30. juna vezan ugovorom sa Slovanom, tako da ima još dve nedelje da se vidi šta i kako.

Zvezda je za Glazera odbila nekoliko ponuda.

- Imali smo ozbiljne ponude za Glazera, ali mislim da moramo u perspektivi da imamo i mlađeg golmana koji će moći da ga zameni. Moramo da dovedemo tog golmana. Kada je reč o odlasku Glazera, nije tema visina obeštećenja, već to da on mora da ostane. S njim imamo stabilnost iz poslednje linije i veoma je dobro prihvaćen u svlačionici. Uliva poverenje čitavoj ekipi i ne može da ide, jer je veoma teško naći zamenu za njega. Glazer je profesionalac koji je to sve korektno prihvatio, svestan da je Zvezda mnogo učinila za njega. Poštuje to što želimo da ga zadržimo.

Interesovalo je novinare i dokle se stiglo sa pojačanjem na pozicije levog beka.

- Privodimo kraju i taj posao i konačno ćemo imati levog beka po meri. Bilo je polemike oko Rodića, ali je on bio fantastičan ovih sedam godina. Ipak, Rodić ne može sam, jer mi godišnje imamo između 54 i 56 utakmica. Trebaju nam dva dobra rešenja na svakoj pozicicji i Rodić je bio malo razapet tu. Ipak, nije lako nači levog beka, videli ste da je Engleska sinoć igrala sa Tripijeom kao izraženim dešnjakom na tom mestu. Nadam se da ćemo uskoro potpisati levog beka, svi naslućujete ko je, ali neću da govorim pre zvanične promocije.

Stamenić neće pojačati Koventri, ali će definitivno napustiti Zvezdu.

- Sve smo ugovorili sa Koventrijem, ali nismo ništa potpisali. Stamenić nije hteo u Čempionšip, već isključivo u Premijer ligu. Javio se klub odatle, pregovarali smo i mislim da ćemo već sutra potpisati taj transfer za obeštećenje od 5.5 miliona evra.

Smatra Terzić da Kraso može mnogo više od onog što je pokazao.

- Ostaje za sad, počeo je pripreme, ali je večita enigma. Enigma je i za vas - novinare, i za nas. Igrač koji potezom oduševi i podigne čitav stadion na noge. Zaista je majstor i vidimo na treningu kako radi. Nadam se da će proći dobe pripreme i da žemo od njegove kreativnosti imati mnogo koristi. Ima smisla za kombinatoriku, inteligentan je, tehničar i mislim da nije pokazao ništa u smislu toga koliko može.

Aludirali su predstavnici medija i na još jedno potencijalno pojačanje, a reč je o kadetskom reprezentativcu Srbije.

- Želimo tog igrača, znam na koga mislite. Naša želja je da sve što vredi bude u Zvezdi. Sve smo dogovorili sa njegovim klubom oko visine obeštećenja, tako da je preostalo da postignemo dogovor sa igračem i njegovom porodicom. S te strane ima nekih komplikacija, unutar porodice, ali smo strpljivi i puni razumevanja. Videćemo u narednim danima, imamo dosta vremena.

Prucev i Kangva će imati priliku da se nametnu Milojeviću.

- Danas je 17. jun, a prelazni rok počinje tek 29. juna. Videćemo kako će se tu iko nametnuti i šta Milojević ma da kaže. Prucev je imao sjajnu sezonu u Sloveniji, bio jedan od najboljih igrača i u ključnim utakmicama doneo titulu. Mnogo se očekuje od njega, ali mladi moraju da shvate da je Zvezda teška. Šansa se dobija na kašičicu i mora da se iskoristi, kao što su to uradili Nedeljković, Mijatović, a evo i sad Mimović.

Terzić smatra da je pravo rešenje za srpski fudbal da se broj bonusa na terenu poveća na dva.

- Očekujem da se to desi. Kada imate dva bonusa u startnoj postavi, morate bar još trojicu na klupi. Mladi će imati mnogo veću minutažu nego do sada i to može da hrabri sve kojima je srpski fudbal u interesu. Da nema tog propisa, pitanje je koliko bi mladi igrali u drugim klubovima, a ovako ćemo svakog vikenda imati 32 bonusa na terenu. Mlad igrač mora da se istrpi, a srpska liga je definitivno razvojna, ako želi da bude konkurentna i finansijski opravdana. Korak unazad za srpski fudbal je da klubovi koji se finansiraju iz lokalne samouprave, imaju igrače starije od 30 godina. Hrabri me predlog FSS da se broj bonusa poveća na dva. Često se komentariše da ti mladi igrači treba da budu bolji i da se nametnu, ali je jasna računica trenera koji je opterećen rezultatom da će pre da stavi u igru nekog iskusnog koji će mu doneti instant rezultat, bez da se gleda šira slika i misli o srpskom fudbalu.

Osvrnuo se Terzić i na utakmicu između Srbije i Engleske.

- Ponosan sam kako smo igrali. Malo smo ih precenili i u prvih pola sata nismo imali nijedan pas u napred, ali smo kasnije bivali sve bolji. Gol je visio u vazduhu poslednih pola sata, i to je igra koja može da nas hrabri. Engleska nam nije stvorila mnogo prilika, ali mora da se pobedi Slovenija u četvrtak. To je preduslov. Protiv Danske je meč lopta, ali me nisu oduševili sa Slovenijom. Srbija ima dobre igrače, jake na lopti i ako se to upakuje kako treba, može da bude problem za svakog rivala.

Spajić je novi kapiten Zvezde.

- To je dogovoreno onda kad nam je Dragović saopštio da ide. Bio je Spajić lider uz Dragovića i u svlačionici i na terenu i nije bilo dileme. Vratio se iz povrede, bivao sve bolji i sad je zasluženo dobio poziv na Evropsko prvenstvo.

Viljareal će poslati ponudu za Lekovića.

- Leković je do 30. juna vezan ugovorom s njima, tako da ne može da trenira sa nama. Viljareal do tad ima vremena da se izjasni, ali su nam se javili danas i rekli da će sutra poslati ponudu. Imaju mogućnost da ga otkupe za 4 miliona evra, i ukoliko ga ne dovedu, dobro došao je da se vrati. Sačekaćemo sutra, popričati i sa Lekovićem pa videti, ali čim su rekli da će poslati ponudu, znači da nisu prihvatili da ga otkupe za to obeštećenje, već da traže druga rešenja, uz neke bonuse.

Sa pozajmice se vratio još jedan talentovani štoper - Đurić.

- Videćemo što se njega tiče. Sve zavisi kakav utisak ostavi kod Milojevića. Mi na štoperima imamo reprezentativni tandem - Spajić i Stojić, kao i Đigu sa srpskim pasošem. Tu je i Leković ukoliko se vrati, pa i Degenek kad se oporavi od povrede. To je pet odličnih štopera, tako da je rano za konačne odluke. Prelazni rok je živa stvar i situacija se menja iz dana u dan. Imaju običaj ljudi da kažu da su Terzić, Milojević ili Marin rekli jedno, a posle mesec, dva nešto drugo, ali moraju da razueju da se situacija menja iz dana u dan.

Za kraj je rekao i da neće postoji poseban oblik saradnje sa OFK Beogradom.

- Zvezda i OFK Beograd nemaju nikakvu saradnu koja je drugačije od bilo koje koju imamo sa drugim klubovima iz Srbije. Mi svakako imamo mnogo igrača na pozajmicama i tako će biti i sad. Mnogi nas zovu jer im trebaju mladi igrači, što i nama odgovara, jer će tu talenti moći da se razvijaju, ali neće postojati nikakva specijalna saradnja sa OFK Beogradom. Oni rade svoj posao, a mi svoj. Naravno, ako im bude trebala pomoć, izaći ćemo im u susret, kao i svima - podvukao je Terzić.

Kurir sport