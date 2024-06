"DO KRAJA TRUDNOĆE, PROKLINJALA SAM SEBE ŠTO SAM NOSILA I ŽIVOT I SMRT": Zbog ispovesti ove NOVINARKE suzdržavaćete suze

Daniele Kampoamor je bivša reporterka televizije "NBC" i emisije "Today", nagrađivana slobodna spisateljica i urednica časopisa "The New York Times", "Washington Post", TIME, "New York Magazine" "The Cut2", CNN, MSNBC, "Mother Jones", 2Marie Claire", "Vogue", "Vanity Fair" i mnogih drugih.

Pokriva širok spektar tema, uključujući reproduktivnu pravdu i brigu o abortusu, nasilje oružjem, mentalno zdravlje, rodno zasnovano nasilje, klimatske promene i još mnogo toga. Živi u Bruklinu, Njujork, sa mužem i dva živahna sina. Ovo je njeno iskustvo, koje prenosi "Yahoo".

"Ležala sam u krevetu i gledala reprize „Kancelarije“ kada mi je pukao vodenjak, prisetila se Daniele.

foto: Profimedia

"Osetila sam nešto što se može opisati samo kao malo „pucanje“ u donjem delu stomaka. Zabrinuta i zbunjena, ustala sam, napravila dva koraka prema kupatilu, u našem malom jednosobnom stanu u Sijetlu, i osetila nalet amnionske tečnosti kako mi se sliva kroz trenerku, skupljajući se ispod mojih nogu na našem drvenom podu," nastavila je Daniele.

"To je to! O moj Bože, to je to!" rekao je moj tadašnji dečko, vidno ne mogavši da obuzda svoje uzbuđenje dok je plesao prema ulaznim vratima da bi zgrabio naše pažljivo spakovane torbe," dodala je.

„Da, daj da se prvo istuširam“, odgovorila je ravnodušno, paralizovana uzbuđenjem, strahom i iscrpljujućim talasom tuge.

foto: Profimedia

"Nešto više od devet meseci ranije, u "Planiranom roditeljstvu" skrivenom u neupadljivoj zgradi u Južnom Sijetlu, preterano ljubazan ultrazvučni tehničar me je smireno obavestio da nisam samo trudna – bila sam trudna sa blizancima. Nakon što sam slučajno izgovorila niz psovki i zatražila od tehničara da ponovo prebroji embrione, napustila sam sobu naoružana sa pola tuceta nejasnih crno-belih slika na kojima su "dve vreće" koje izgledaju kao vanzemaljska bića sa osmesima," prisetila se trudnica.

Baby boy laughing at me because he’s in the 100th percentile, measuring over 2 weeks ahead & already 4 lbs. Did I mention I’m only 28 weeks?? pic.twitter.com/mMs6Wkr0fQ — Abby Hatch (@abbybhatch) July 27, 2022

Novopečeni roditelji, kupili su dva od svega, kombinezone, vreće za spavanje i mekane igračke, sve što je bilo neophodno.

"Dozvolila sam svom umu da stvori sliku o tome kako će izgledati naša budućnost kao četvoročlana porodica. Zamišljala sam moje dečake ušuškane u krevetac, prelepi haos kojeg će sigurno biti, dvoje mališana koji istražuju svaki oštar ugao i potencijalno opasan izlaz iz našeg stana," rekla je Daniele.

Naime, Daniele se osećala vrlo sigurno i srećno, sve dok joj u 20. nedelji trudnoće nisu saopštili da jednom od blizanaca više ne kuca srce.

foto: Shutterstock

"Do kraja trudnoće, proklinjala sam sebe što sam u sebi nosila i život i smrt, ostavljena samo da se nadam da moj dečak bez budućnosti, ne izazove smrt onog preživelog," kroz suze je rekla Daniele.

Kada joj je pukao vodenjak, nesrećna majka znala je da jednom od njih mora da kaže poslednje zbogom.

"Porođaj je, kao što ga opisuju, bolan, iscrpljujuć i prepuni količine telesnih tečnosti. Posle skoro 24 sata, izgurala sam svog savršenog živog sina iz svog tela u svet. Dok ga je medicinsko osoblje čistilo i proveravalo njegove vitalne funkcije, dobila sam instrukcije da ponovo "guram". Onda je i on došao na svet ali, ovoga puta, nisam čula plač. Nije bilo toplote na mojim grudima. Nisam dobila "nagradu" za fizičku žrtvu svog tela. Ostala je samo praznina koja je pretila da me proguta celu," sa knedlom u grlu, ispričala je Daniele.

foto: Shutterstock

Nakon što je rodila neživog sina, doktorka ju je upitala da li želi da ga pogleda i pozdravi se s njim, ali je sirota Daniele, skrhana tugom, rekla "NE".

"Moj suprug i najbolji drug su bili prisutni kada sam ih rodila. Tvrde mi da nisam pogrešila što sam odbila da ga pogledam jer, kako kažu, ne bih ni prepoznala da je to bila beba. Uprkos tome, godinama se pitam da li sam pogrešila i osuđujem sebe da, zbog toga, nisam bila dobra majka," izjadala se Daniele.

Pet godina kasnije, Daniele je rodila još jedno dete, takođe sina.

"Dok sam gledala u njegovo lice pitala sam se da li liči na svog brata, kog neće upoznati nikada. Da li ima njegove oči? Njegov nos? Isti čuperak tamno smeđe kose? Da li je u njemu reinkarniran dečak kog sam oplakivala? Nikada neću saznati i to žaljenje ću nositi sa sobom do kraja života. Kad god vidim blizance, pomislim na kukavičluk koji me je sprečio da pogledam ostatke svog sina," kroz suze će ona.

foto: Profimedia

"Svaki put, sada, nemo odajem počast sinu kog nisam ispoštovala onda kad sam mogla. On je sa mnom u tami, živi kao podsetnik da ne možemo da se zaštitimo od užasa života sa kojima dolaze stvari koje oduzimaju dah onim lepim kao što je plač novorođenčeta," završila je skrhana Daniele.

(Kurir.rs/Ona/J.M.)

Bonus video:

09:55 KLJUČAN PROBLEM JE KOMUNIKACIJA IZMEĐU LEKARA I TRUDNICA! Macura: Porodilje su uskraćene o postupcima koji slede