PESMA "LUNA PARK" MI JE KRŠ! Džordži šokirao izjavom o svojoj numeri sa PZE: Prijavili su me bez mog znanja, imao sam JEDAN USLOV

U emisiji Puls Srbije gosrtovao je pevač Đorđe Ćulafić Džordži povodom dueta koji je snimio sa kolegom Dušanom Kurtićem: "Vidim samo nju" koja je naišla na veoma dobar prijem kod publike.

Autor pesme je Džordži, a namenio ju je Kurtiću koji je međutim njemu predložio da je izvedu kao duet.

- Ja sam njemu namenio tu pesmu, ali on mi je rekao da je vidi kao naš duet. Bio sam malo skeptičan zato što nas dvojca imamo dva različita fazona muzička, ali svako je ostao dosledan sebi.

Osvrnuo se i na pesmu "Luna park" koju je izvodio na pesmi za Evroviziju koja mu se kada ju je čuo uošte nije dopala:

- Pesmu nisam ja napravio od starta. Ja sam samo bio uključen u deo teksta i nešto malo melodije. Uopšte mi se nije svidela pesma na početku jer je bila u drugačijoj formi aranžmana, neke 80-e. Bila je totalno dečja. Tekst je bio dečji. Ja sam to otpevao za drugara jer nije imao ko da mu otpeva taj demo. Šta se dešava- Pavle mi kaže, ajde molim te otpevaj. Ja rekoh: "Ova pesma mi je krš!" I on kao, pa dobro, znaš, probaj tamo ovamo. Otpevao sam mu i ta pesma je zaboravljena od tog trenutka. Meni je totalno izašla iz glave.

Onda se dogodilo neočekivano:

- Ovi drugari iz firme, iz IDJ videosa su me prijavili kao kandidata, a da ja to nisam znao. Najveći problem je bio što mi se pesma nije svidela. Nije problem da odem na takmičenja na koje nisam planirao da idem, problem je bila pesma. I pošto je Darko Dimitrov tada bio na šou na kome sam radio, zahtev moj je bio da odem da radim sa njim tu pesmu. I onda da je pretvorim u nešto malo tvrđe, življe, energičnije. Mislim da smo to i dobili. Posle toga sam napisao tekst u kolima sa Rozijem. Izmenio sam par stvari i to je to.

