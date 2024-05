"ŠVAJCARCA JE ŽIRI IZGLASAO KAO POBEDNIKA, NISAM MU NI PESMU UPAMPTILA!" Bivša predstavnica Srbije udarila na pobednika Evrovizije

Pevačica Nevena Božović, bila je dva puta predstavnica Srbije na Evroviziji, a sada je u gostovanju u emisiji Puls Srbije prokomentarisala ovogodišnje takmičenje za koje nema baš lepo mišljenje.

- Pa mislim da je ove godine Evrovizija promovisala malo više neke druge vrednosti nego ranije. Uvek je na Evroviziji bilo svega, ali je bilo i dobrih pevača i dobrih pesama. Uvek se desi da su se čak i nekoliko godina zaredom pojavljivale pesme koje su dobre. Čak i 2019. godine kada sam ja bila u Izraelu, pobedio je Holanđanin koji je imao dobru pesmu. Meni se ta pesma u tom trenutku nije dopala zato što je on bio konkurencija. Ali posle toga sam slušala tu pesmu i postala je veliki hit. Tako da nije onako bezvezno pobedio, nego je zaista to zaslužio. Tako da, bilo je svega ove godine. Ne mogu da kažem da mi se to dopalo. Mislim da je najmanje dobrih pesama bilo ove godine. Nekako nisam ni imala nekog favorita, sem Hrvatske i naše predstavnice - rekla je pevačica i dodala:

- Švajcarac je imao interesantan nastup, pesma nije po nekom mom okusu, čak je nisam ni upamtila. Ali kada se sve sklopi, žiri je njega ustvari odredio kao pobednika. Od žirija je najviše dobio poena, tako da je žiri verovatno, pošto je slušao probe, nešto tu čuo što možda mi nismo ovako preko TV mogli da vidimo. Mene to toliko nije kupilo, iskreno. Čak mi nije bila ni u top 5 pesmama.

