ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Detlić godinama zlostavljao ženu, glumica smuvala matorog lovatora

Zdravo, drage moje, estradna scena je mrtv,a kao što vidite, i tako je već duže vreme. Mislila sam da će kraj zime i početak proleća obilovati dešavanjima kao što je bilo nekada, ali izgleda da je korona uticala dosta na muzičku scenu i većina njih ili nema para za nove pesme, ili im je rizik da ulažu novac u nešto što se možda neće isplatiti.

Ipak, i pored toga što ne odlazim na gradske događaje, uspela sam da saznam neke tračeve koji su me šokirali i moram da ih podelim s vama. Počeću s pričom o Detliću, znate ga svi jer je na sceni prisutan skoro 30 godina. Čula sam da je godinama najstrašnije maltretirao ženu, i fizički i psihički. Varao ju je na sve strane, i to nije krio, a kad mu to nije bilo dovoljno, počeo je da se iživljava nad njom na najstrašnije načine. O detaljima neću da govorim jer su potresni, reći ću samo to da je nesrećna žena zbog njega završila u bolnici i da je spasena u poslednji čas. Sad je ona, na sreću, slobodna jer je skupila hrabrost da ostavi psihopatu, a u tome je dobila i podršku dece.

Glumica se spetljala s jednim biznismenom koji je podosta stariji od nje, ima i unuke. Naravno, ona svim priča da je zaljubljena, ali znate već šta je u pitanju - namirisala je njegov keš i tu je privlači, a kako i ne bi kad joj je sad novac preko potreban. Čitali ste već da je morala da proda neke nekretnine jer je u dugovima i zato se uhvatila ovog matorog lovatora. E, ono što je najzanimljivije jeste da je taj biznismen ranije bio u šemi s bliskom rođakom glumice i zato će izbiti veliki skandal kad se to pročuje. A hoće, jer Glumica ne zna da ćuti kad se zaljubi.

I Čupko, koliko čujem, ima neke ozbiljne probleme. Ne znam o čemu se radi, ali kako sam čula, on skoro da ne sme da izlazi iz kuće. Poznajući ga, ili se zamerio nekom moćnom ili opet duguje pare pa mu prete. Pre da je ovo drugo, jer je on poznat po tome da je već godinama u finansijskim problemima. Inače, njemu navodno stižu ozbiljne pretnje smrću.

I za kraj da vam kažem da je Pobednica obnovila romansu sa oženjenim lokalnim funkcionerom. Neko vreme su prekinuli viđanje jer je on zbog nje imao probleme sa suprugom i decom, koja su malo mlađa od Pobednice, ali izgleda da više ne haje šta oni misle o njegovom ponašaju. Ljudi ih viđaju kako se sastaju čak i na javnim mestima, najčešće u gradu blizu prestonice. Toliko od mene, čitamo se i sledeće nedelje.

