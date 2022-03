ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Arogantni nahvatao ženu u prevari, Obojeni našao duplo mlađu švalerku!

Zdravo, dragi moji! Iza nas su ostali brojni događaju s javne scene koji su obilovali zanimljivim situacijama i skandalima, pa mi je estradna scena na trenutak zaličila na onaj period kad je tako bilo gotovo svaki dan.

Ali brzo se vratilo u stanje mrtvila i evo već danima je tako. Posle dužeg vremena videla sam se s dugogodišnjim izvorom, od kojeg sam saznala neke zanimljive tračeve. Rekla mi je da su pevači, posebno starija generacija, i te kako pogođeni krizom i da pristaju na sve samo da ubodu neku tezgu. Tako je Lazarica pevala na nekoj smotri za tričavih deset hiljada dinara! Zamislite, žena je potrošila tri hiljade za gorivo i ostalo joj je sedam hiljada zarade, a reč je o ženi koja je odavno stekla ime na estradi. I takvih primera je puno, samo što svi glume i pričaju kako super zarađuju i da su traženi, a istina je sasvim suprotna, tužna i surova.

Čula sam da je izbio skandal u domu Arogantnog, opet je nahvatao svoju dragu Talentovanu u prevari. Ceo grad zna da ona već neko vreme izlazi s jednim klincem, mlađim od nje blizu 20 godina, a sad je, izgleda, to došlo i do Arogantnog. Ne smeta njemu što ga žena vara, na to je navikao, već to što ona radi javno, ne krije se više, i samim tim ugrožava njegovu reputaciju. Da ne bi ostala bez ičega, uključujući i izmišljenu karijeru, Talentovana je morala da popusti i da proredi viđanje s mlađanim tipom, i to iza zatvorenih vrata.

Obojeni ima novu švalerku. Radi se o mlađoj ženi u tridesetim koja je bila kućna pomoćnica u njegovoj vili doskoro, a kad su se smuvali, ona je odlučila da napusti posao da njegova žena ne bi provalila da su u šemi. Sad se viđaju u stanu koji joj je on iznajmio i, koliko čujem, iako važi za stipsu, za mlađanu devojku bez razmišljanja otvara novčanik.

Samac je pred bankrotom. Navodno, kako mi pričaju moji izvori, odavno nije imao posla i prihodi su presušili, zbog čega nema para ni da plati kiriju za stan. Majka mu je neko vreme pomagala, ali ni ona ne može toliko da zaradi, pa mu je rekla da pređe u neki manji i jeftiniji stan, ali Samac hoće i mora da glumi elitu, makar i na svoju štetu. Čula sam i da je skupoceni auto odavno prodao i da više nema od koga da pozajmi pare jer svima već duguje.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

