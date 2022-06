ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Naslednik oladio rijaliti zvezdu, Golubica dobila de luks bračnu ponudu!

I taman kad pomislim da ne može biti gore, naše zvezde i zvezdice me demantuju. Način života pojedinih javnih ličnosti, iliti njihovi dvostruki aršini, zgodni su za film. I to onaj u nastavcima.

Ovoga puta, drage moje, najdraže abronošice, donosim vam sočne tračeve koje ne može pročitati nigde osim u našoj rubrici. Da krenem redom...

Nedavno je bila održana gala žurka na jednom imanju. Van grada naravno. A tamo krem de la krem. Bar je tako najavljeno, ali, kako je vreme odmicalo, skupila se i kurta i murta. Bio je i sin jednog moćnika. Zvaćemo ga Naslednik. E, kad se pojavio, starlete, jutjuberke, manekenke i ostale dame zamalo da izginu koja će mu zapasti za oko. Ipak, jedna učesnica rijalitija je bila najupornija. Neka se zove Radodajka. E, ona nema kome nije dala, a sada ni i Nasledniku. Nije mutava, zna ona da bi ulaskom u taj krug sebi obezbedila bolji život. Uvijala se ona, vrpoljila, oblizivala slamčicu za koktel dok je pila, pućila se, guzila i isticala bujno poprsje. Baš se trudila da mu stavi do znanja da ga želi svim srcem, dušom i telom. Nije on ostao imun, prošetao se nekoliko puta oko nje, ali kad je trebalo da baci udicu, samo se okrenuo i otišao. Radodajka je ostala bez svog plena, pa se smorila i kao pokisla glista se uvalila u stolicu i nije joj bilo ni do čega.

Druga priča je sa srećnim krajem. Jedna poznata voditeljka, inače ekscentrična i napadna, dobila je bračnu ponudu. Zvaćemo je Golubica. Već neko vreme leti visoko i uspela je da bude tema broj jedan. E sad, taj što je zaprosio nema cvonjka, ali se zaljubio u Golubicu samo tako. Malo podseća na njenog bivšeg muža i zato joj nikako ne odgovara. Jedva se spasla njega i neće da prolazi kroz istu agoniju. Kako se šuška na televiziji na kojoj radi, našla je ona sebi dobrostojećeg tipa kom su roditelji sve prepisali. On vodi kompaniju i želi da sa Golubicom bude u vezi. Kako će se ta ljubavna saga odvijati, ostaje nam da vidimo, ali nema sumnje da ona neće propustiti ovako dobru priliku. Sad cveta i koristi svojih pet minuta slave i uživa u životu.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje, kada ću vam se javiti sa jedne lepe destinacije gde će biti puno poznatih, a samim tim i mnogo novih i sočnih tračeva.

