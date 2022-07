DAMICA ODLEPILA ZA MAFIJAŠEM GIŠKOM! Skandal trese podzemlje!

Leto je, drage moje abronošice, u jeku, pa se i tračevi daleko čuju. Ove nedelje naša glavna akterka je poznata voditeljka. E, ona važi za opasnicu, namazana je svim bojama i sad je upecala žestokog momka. Već sam vam jednom pisala o njoj, ali tada je tajna veza sa žestokim momkom bila tek na početku. Eeeee, sad je to već ozbiljna stvar. Taj opasni gradski momak je veoma uticajan, ozbiljan i s njim nema zezanja. Voditeljka neka se zove Damica, a on neka bude Giška. Ne taj Giška na kog ste pomislili, ali je u tom rangu. Vezu kriju kao zmija noge. Ona ni za živu glavu neće da prizna da je odlepila za ovim tipom, a ni on nije ravnodušan. Oko njega lete klinke, starije vremešne žene, ali on ima oči samo za nju. Zavrtela ga je i ne pušta.

Damica nimalo nija naivna, predstavlja se kao fina, porodična, a voli žestokog momka. Viđaju se skoro svakog dana, a on je čuva od svega. Mogu da vam kažem da se Damica malo i uobrazila jer sad ima jaka leđa. Giška vlada u podzemlju, jedan je od najjačih ljudi, i njoj to i te kako imponuje, ali neće da se zna da su zajedno. Drugi korak su uspešno prošli, a šta će dalje da bude, ostaje nam da vidimo.

Do tada mi idemo dalje. Ima još neispričanih priča. Na primer, muž visoke funkcionerke, zvaćemo je Narodnjakuša, na kamati je kod zelenaša. Zadužio se boga oca. Ni funkcija na kojoj je ne može da joj pomogne da reši problem. Kamataši su počeli ozbiljno da ih zastrašuju i prete. Narodnjakuša je potegla veze kako bi muža održala u životu jer ovi momci nemaju milosti. Previše je novca uzeo, a ništa nije uradio. Kada ova informacija bude odjeknula u medijima, biće kao da je bomba eksplodirala jer je žena na poziciji i niko ne očekuje da njen životni saputnik uzima novac od ljudi koji se bave nelegalnim poslovima. Kažem vam ja, tračevi na nivou, a sve provereno. I za kraj, jedna informacija čisto da vam zagolicam maštu. Poznati košarkaš je muvao glumicu. Međutim, nije mu se dopala u seksu, pa ju je blokirao. Nije znala šta je problem, bile je uverena da će da prođe kao Jelisaveta Orašanin, što se udala za Miloša Teodosića, a ovaj joj dao crveni karton prvo veče. Šteta, nije se pokazala. Eto, toliko od mene, a sad idem u čaršiju da skupljam nove abrove.

