"ĐILAS JE VEĆI GROBAR ZA OPOZICIJU NEGO ŠTO JE TO 2000. ZAMALO BIO DRAŠKOVIĆ" Član novog DSS o stanju uoči izbora u Srbiji

- VREME 19. avgust 2000: Do izbora je ostalo još nešto više od mesec dana, a opozicione stranke, baš kao i blok koji sebe naziva Demokratska opozicija Srbije (DOS) i čiji je predsednički kandidat Vojislav Koštunica - još nije počeo predizbornu kampanju. S druge strane, vladajuće stranke, posebno SPS, JUL i SRS, uveliko rade na terenu.

Ovako je pisalo Vreme pre 24 godine. Leto, kratka kampanja. Suštinski za opoziciju počela prvih dana septembra. Podsećam, izbori su bili 24. septembra te godine. Danas slušam glasove iz opozicije koji kažu kratka je kampanja od mesec dana. Tada je trajala 20 dana. I završila je pobedom - podsetio je tekst koji je tada objavljen i nastavio:

- Zašto sve ovo pišem? Zato što su uslovi za izbore i tada bili loši. U stvari, neuporedivo lošiji od današnjih. Setimo se. U Beogradu u maju 2000. ugašen Studio B. Radio Indeks i B92 su mogli da se čuju samo preko neta (dostizali do 0,0001% građana). Par slobodnih opštinskih medija u Srbiji. Danas N1 i Nova S, apsolutno opozicioni mediji, vidljivi su za bar 60 odsto građana Srbije. U Beogradu čak 90% građana može da vidi ove dve televizije. Uz to, mobilne aplikacije dostupne svima. Neuporedivo sa vremenom iz 2000. Opozicija koja nije mogla kontrolorima da pokrije verovatno ni dve trećine svih biračkih mesta tada. Pa se nije predala. U suštini, neupredivi su tadašnja i današnja opozicija. Ljudi opozicionari su tada bili naše komšije. Obični ljudi. S kojima je dobar deo birača mogao da se poistoveti. Zamislimo da danas, na primer, prodavac iz trafike u Sremčici misli "kako onaj Đilas oseća moje probleme". Ili vozač autobusa razmišlja kako Borko osniva sindikat (kao veliki "levičar") koji će ga štititi.

Nezamislivo.

E, zato su današnji i tadašnji opozicionari nebo i zemlja.

Odlukom da pocepa opozicionu borbu, Đilas je veći grobar za opoziciju nego što je to 2000. zamalo bio Vuk Drašković. Dobro je što se i njemu kao što je posle 5. oktobra doživeo SPO, sprema politička penzija. Potrajaće SSP još malo, možda još jedan izbori ciklus, ali negde na opozicionoj margini, i to je to. Zasluženi kraj sledi, zaslužen zbog punih 7 godina urušavanja opozicione borbe u Srbiji - završava Piper.

