ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Moćnica usred novembra imala ODNOSE s Velikim na njivi

Voditeljka nije mogla da odoli svom ljubavniku, pa je pristala da s njim ima odnose ne obraćajući pažnju na to da li će ih neko videti I to smo doživeli. Da vam u abronoši otkrijemo veliku senzaciju koja trese sedmu silu. Voditeljka, zvaćemo je Moćnica, izgleda voli da eksperimentiše u seksu. Zavela je ozbiljnog frajera, zvaćemo ga Veliki, i s njim je otišla na romantični vikend. Međutim, oboje su toliko bili željni jedno drugog da nisu izdržali do hotela, pa su se dovatili na pola puta. Zapravo, Veliki je skrenuo s puta i to u njivu. Luksuznim automobilom je prošao kroz šljivike, grmlje, veliko i malo rastinje, jer je Moćnica morala da bude sigurna da je niko neće videti. Parkirao se nasred brda i taman kad je pomislila da će strast da bukne na zadnjem sedištu, on je izašao da osmotri okolinu. Kad je video da je sve čisto, otvorio je suvozačeva vrata, uzeo za ruku i pokazao joj lepote naše zemlje. Tu su počeli da razmenjuju nežnosti, pa joj je brzopotezno skinuo haljinu i pocepao čarape. Da, da, Veliki je ozbiljna glava, a Moćnica je odlepila za njim i prepustila se čarima i nežnosti bez pitanja.

foto: Kurir štampano

Ni čobani koji su bili u daljini ni ratari koji su na traktorima prolazili nisu mogli da ih uznemire. Kada su završili ljubav u prirodi, seli u automobil i zamalo da nastane haos. Veliki se okrenuo nasred magistrale, gde vozila jure. Neka nebeska sila ih je sačuvala. Kad je došla u redakciju, Moćnica se pohvalila kakvu je avanturu doživela sa svojim partnerom. Ljubomorne koleginice koje su načuljile uvo da čuju šta se dogodilo su brže-bolje prenele vest po čaršiji i sada svi pričaju o tome, da ne kažem da se naslađuju. Nju baš briga, njoj je ostala lepa uspomena na jedan novembar, sva sreća da je bilo lepo vreme pa joj se guza nije smrznula, inače zna da udari minus u novembru. Sve im se poklopilo, pa su baš uživali. Pošto je to događaj nedelje, zato sam ga, drage moje Abronošice, ovoliko detaljno opisala jer ne dešava se često da saznam pikanterije iz života lepotica s malih ekrana. One to vešto kriju, pa se još i ljute kad se objavi jer ne žele da ih ljudi pogrešno shvate.

foto: Kurir

Ipak su one sila i to sedma. Verujem da ste pogodile o kojoj se dami radi, ona važi za lepu, opasnu, namazanu i zaštićenu. Do sledeće nedelje nadam se da će biti još ovakvih jakih događaja u prirodi. Ide zima, red je i sneg da se isproba.

Kurir.rs