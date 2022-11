MILJANA ZABRINUTA NAKON OPTUŽBI DA JE BEBICA U SEKTI! Kulićeva traži POLIGRAF za dečka, počinje da sumnja da je PROFI PREVARANT!

U emisiji "Izbor potrčka" se trenutno priča o navodima da je Nenad Macanović Bebica u sekti. Nakon Marije Kulić i Ivana Marinkovića, komentar je dala Miljana Kulić.

- Ja sam čula za sekte, ali ne znam šta rade ti ljudi. Čula sam za sektaše, ali se nisam raspitivala. Znam da je to nešto strašno. Sve mi je čudno što se tiče njegovih odnosa, jedva čekam taj poligraf - rekla je Miljana.

- Možda izmišljaju, da bismo ga mi odbacili i da bi ostao sam - dodala je Marija.

- Smatram da ovaj čovek nije u sekti, ali je jako veliki lažov. Priča nenormalne stvari. Nemam ja dokaze, ovo su rekli neki ljudi, neko blizak se sigurno oglasio... Možda je on zasr* u porodici, pa im je rekao da ga je sekta uhvatila. Možda je lagao da ga je sekta uhvatila. Na osnovu svih informacija koje je iznosio, ljudi mogu da pomisle da su mu Kulići finansijska žrtva. Verovatno je u tim prevarama rekao to roditeljima, a možda su i njegovi roditelji to reklo. Ima ljudi koji idu kod vračara - pričao je Miki.

Bebica je počeo da se smeje i da se pravda Miljani da nije u sekti.

- Ti mi ne bi priznao ni da jesi - rekla mu je Kulićeva.

- Postoje i profesionalni prevaranti. Ja mislim da on ima višestruki identitet, i preduzimač, graditelj, ide na granicu, ovo, ono... On se približio ovoj porodici, preselio, kaže da je sve u redu, da je obezbedio ženu i decu, a ona plaća kiriju. Kroz sve njegove laži može da dođe do ovog pitanja, da on priprema žrtvu. Lako se infiltrira u tuđu porodicu, a svoja ga se odrekla. Miljana ga je uhvatila više puta u laži, mi smo ga uhvatili više puta u laži - govorio je Đuričić.

- Pare ne dam - dodala je Marija.

