"GUŠIM SE, KAO DA ME NEKO DAVI!" Marija Kulić PREBLEDELA zbog navoda da je Bebica u KANDŽAMA SEKTE, odmah joj se SLOŠILO! (VIDEO)

Komšije Nenada Macanovića Bebice, koji je želeo da ostane anoniman, a koji je izneo šokantne optužbe na račun ovog zadrugara.

Naime, on je otkrio da se u komšiluku čulo da je Bebica deo sekte. Tokom emisije "Izbor potrčla" Milan Milošević saopštio je ovo zadrugarima nakon čega su ostali zatečeni.

- Nikad do sad nisam pričao o ovoj temi. Saznali smo nešto novo, mediji bruje ceo dan da je jedna osoba u kandžama sekte. Bebice, budi iskren. Da li je tvoj problem sa sektom sve ono što se dešavalo poslednjih godina? - pitao je Mlan.

- Nemam nikakve veze sa sektom. Otac od mog oca je bio sveštenik. Ja nemam veze sa tim, niti se razumem u to. To je čista budalaština - dodao je Bebica.

- Kažu da su Miljana i Marija njegove ciljane žrtve, da ih je odabrao i da su svi problemi njegovi sve zbog sekte i problema - dodao je Milošević.

- Nisam imao veze sa sektom - rekao je Macanović.

- Ja prvi put čujem, nikad nisam posumnjala. Počelo je da me guši, kao da me neko davi. Čula sam za sekte, ali se ne razumem. Znam da su opasne stvari u pitanju. On je sa nama išao u manastire, crkve, čitale su se molitve za Miljanino zdravlje. Sveće za decu, za sebe, za zdravlje... Ja stvarno ne znam. Sve je moguće. Toliko si me uplašio - ustala je Marija.

