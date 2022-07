ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Flekica otkačila dečka zbog orgija, Mićko i Lićko se tajno venčali!

Abronošice mile moje, drage i preplanule, udarilo ovo julsko sunce, prži li, prži, a tračevi se samo roje. I ova nedelja je vrela. Moćnica, zvaćemo je Flekica, saznala je da je partner vara sa kojekakvima, ali i da mu nesebičnu pomoć u tome pruža njegov najbolji drug. A zašto? E pa, sad ću da vam objasnim detaljno. Flekica je zanosna, lepa, uspešna, poznata i već godinama je u stabilnoj vezi sa tim biznismenom, koji je voleo, ali nije znao da je njegov najbolji drug potajno zaljubljen u nju. Kako bi ih razdvojio, smišljao je razne zvrčke. Međutim, jedna greška je bila kobna po njihovu vezu. Flekičin dečko i njegov drug su ugovorili orgije i ona ih provalila. Povezala je dva i dva i odmah otkačila biznismena. Doduše, nije on nikakav biznismen, klasičan mamin i tatin sin, ali su imali stabilnu priču. Flekica ga je obožavala i nikada nije želela da dozvoli bilo kome da joj se približi. Sada želi da pruži šansu jednom uspešnom privredniku, koji leti oko nje, šta će biti, ostaje nam da vidimo.

Druga priča je vezana za jedan gej par. Zvaćemo ih Mićko i Lićko. Slatki su baš. Njih dvojica su se venčali sad na Majorki. Zakleli su se jedno drugom na večnu ljubav, i to ništa ne bi bilo čudno da Mićko nije potpisao papire za razvod braka pre dva meseca. Znači da je suprugu varao sa Lićkom, koji ga je i osvojio. Mićko je bio strejt lik, a kada je probao Lićka, doživeo je neku drugu dimenziju. Ja vama to rečima u ovoj našoj abronošici ne mogu ni da opišem, ali je to neverovatna ljubav. I jedan i drugi nose burmu, a retko ko zna za njihovu tajnu vezu. Meni je ispričao bivši Lićkov dečko i pokazao mi ekskluzivne fotografije. Stvarno neverovatna priča. Jedinstvena i drugačija. Dosad smo imali da muškarac ostavi ženu zbog neke druge, ali da ostavi suprugu i dvoje dece da razočara zbog muškarca, e toga još nije bilo na ovom estradnom nebu, jer Lićko je i te kako duboko u tim vodama. Eto, svašta ima na ovom ludom svetu. Mislim da ste u šoku i da vam posle ove dve priče treba adekvatno hlađenje. Zato pravac bazen ili Ada, možda neko jezero, a ja idem dalje da istražujem tračeve, jer to mi odlično ide. Do sledećeg čitanja budite mi srećne i zaljubljene i ne dozvolite da vas iko vara, laže i maže. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

