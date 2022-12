AFERA BROJ JEDAN TRESE JAVNU SCENU! Kućko zapretio Mućku da će da objavi sve njihove eksplicitne snimke, Opasnica nadrljala

Decembar je mesec, a nigde snega, nigde leda, ali zato tračevi padaju kao pahulje. Da krenemo od najsvežijeg. Javna ličnost iz sveta medija, zvaćemo je Opasnica, nadrljala je kao nikad! Naime, njen dečko, sa kojim je godinu dana u vezi, naleteo je na poruke od bivšeg. Nova ljubav Opasnice je žestok momak, i zvaćemo ga Pobuna, a bivšeg ćemo zvati Smota. Ljubav između Pobune i Opasnice je idilična, mirna, lepa, ponekad turbulentna, a sada je nastao pravi pičvajz zbog Smote. Smota poslao poruku, a Pobuna pročitao. Opasnica je bila besna, ljuta, pozvala je Smotu i izvređala ga. A Smota ko Smota, ne vidi u čemu je problem jer na sve načine pokušava da vrati Opasnicu, ali mu ne ide. Ona je u pidžami sela u auto i otišla pravo kod Pobune na vrata. Nije hteo da joj otvori, ali se nije pomerila sa praga dok nisu rešili situaciju. Njoj je stalo do Pobune, voli ga, želi sa njim brak i porodicu i ne želi da ga izgubi zbog bivšeg koji vaskrsne s vremena na vreme. A ni Pobuna nije baš svetac. I njemu pišu kojekakve, ali Opasnica izgleda nije toliko opasna kad ne može da ga uhvati na delu. Toliko se dobro krije da ni na njene nameštene afere ne odgovara iako je zavodnik par ekselans. Pobuna važi za frajera kojem nijedna ne može da odoli, ali ipak ga je Opasnica uzela pod svoje. Zavela ga je čistom emocijom i time što je prava domaćica, a znate da žestoki momci to najviše vole. Prostitutki i lakih žena im je preko glave, pa mu je veza sa Opasnicom došla kao blagostanje. Ali, kako će ova sapunica da se odvija, jer je Opasnica želja mnogih žestokih momaka, a naročito Smoti, ostaje nam da vidimo.

Do tada da skoknemo malo do jednog gej para. Jedan je oženjen, zvaćemo ga Mućko, a drugi je Kućko. Mućko je fubaler, Kućko je tatin sin. Tatin sin ne može bez Mućka. Ima i devojku i kombinacije razne, ali Mućko mu je sve na svetu. Nedavno je Mućko hteo da ostavi Kućka zbog jedne starlete, ali je Kućko porazbijao sve po njihovom stanu. Zajedno su ga održavali poslednjh godina i u njemu se viđali. E, sad, nastao je problem zbog toga što imaju različita interesovanja. Valjda to ide s godinama. Štaviše, Kućko je zapretio Mućku da ako ga ostavi on će njegovoj ženi da pošalje apsolutno sve njihove eksplicitne fotografije i snimke. Ako se to dogodi biće belaja! Do tada, ostanite mi lepe moje, abronošice, a ja idem da vam spremim nove tračeve. Valjda će sledeće nedelje i sneg da padne.

Ekipa Kurira

