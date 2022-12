ŽIVA ISTINA! Mlata vara Prangiju s kolegama iz kluba, Voditeljka Giletu pakuje seks aferu zbog bivše! AUUU

Još jedna berićetna nedelja prepuna tračeva je za nama. Mnogo sam bila vredna, drage moje Abronošice, i saznala nove friške informacije koje će da vas oduševe. Krenuću redom.

Poznata voditeljka, zvaćemo je Plavooka, napravila je haos zbog bivše devojke moćnika sa kojim se zabavlja. Taj moćnik je moćan samo u podzemlju i zvaćemo ga Gile. O njemu ne možete da čitate u medijima, nema ga nigde. Ima burnu prošlost, ali njoj to ne smeta koliko žene koje ga okružuju. Ne može da podnese nijednu u njegovom okruženju, a naročito je osetljiva na bivšu sa kojom se godinama zabavljao, a koju je otkačio. Jeste je otkačio, ali izgleda da je iz srca nije izbacio.

E, to Plavookoj smeta. Ne može da podnese, pa je počela da mu pakuje. Kupila je karticu, nov mobilni telefon i krenula da mu šalje poruke, naravno pod lažnim imenom. Skinula je neke fotografije atraktivne brinete sa društvenih mreža i krenula u akciju. Upecao se on. Nije znao šta ga je snašlo, ali opet je sumnjao ko li se krije iza toga. Kad je provalio, posvađali su se na krv i nož.

Ona je izvređala Gileta i njegovu bivšu koju je nazvala krivozubom, i svašta mu je rekla. Prestali su da se dopisuju, čuju i viđaju a njoj se u međuvremenu javio njegov kolega, neka se zove Sila, doduše iz suparničkog klana. Što bi naš narod rekao, jedan se otego drugi se protego. Ali džabe kad se Plavookoj sviđa Gile. Ona je luda samo za njim i sve joj smeta. Za njom jure moćnici, a ona luda za njim. To je valjda tako u ljubavi. Plavooka je čak otkazala emisiju jer nije mogla da radi, pošto je jako nervozna i plaši se da ne napravi problem na televiziji na kojoj radi pošto joj poslednjih dana nije sve potaman i neće da se to vidi na malim ekranima. Šta će tu da bude, boga pitaj!

Druga priča vezana je za jednog sportistu Mlatu koji ima ženu, Prangija ćemo da je zovemo, i koju vara sve u šesnaest! Doduše, ne vara je sa ženama, nego sa muškarcima. I to sa kolegom. Njih dvojica su u tajnom odnosu, ali ih je provalio kolega fudbaler koji je čuo njihov razgovor u svlačionici. To je preneo ostalim saigračima i sada je to postala glavna tema u fudbalskim klubovima. Ona trojka o kojoj se pričalo u Kataru je mala afera za ovo. Kuku šta nas snađe, Abronošiće moje! A tek šta nas čeka...

