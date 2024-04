NARODNI PEVAČ ČEDA MARKOVIĆ NAJZAD PROGOVORIO O PRIVATNOM ŽIVOTU! Uradio je nešto što sa njim niko ne bi povezao i to VIŠE PUTA!

U emisiji Puls Srbije gostovao je pevač narodne muzike Čeda Marković. Ovaj izvođač poznat je kao vrsni interpretator izvornih narodnih pesama, kao i onih komponovanih u narodnom duhu.

O njegovom privatnom životu malo se zna, a evo šta je na Kurir televiziji rekao o svom braku.

- Mnogo toga znaju moji prijatelji. Ja nisam nešto tabloidan. Možda ne liči nešto na mene. Na primer ja sam se ženio više puta.

Na konstataciju voditelja da na internetu stoji samo je u braku sa sadašnjom suprugom Ljiljanom, a da nema bračne istorije dao je veoma zanimljiv odgovor:

- To je verovatno zato što je i prethodna bila Ljiljana. Bila je i jedna Rada. Sada sam u trećem braku koji traje 42 godina. Ona dva prva braka ne treba ni računati. Trajali su do nekih godinu do dve. Mladost ludost što se kaže.

