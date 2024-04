PEVAČICU SUPRUG NAGOVARAO DA NOSI PROVOKATIVNU ODEĆU, ONA PALA U OČAJ: Borila sam se sa stidom i sramom...

Pevačica Biljana Sečivanović svojevremeno se susrela sa konkurencijom među koleginicama, te su joj bližnji predlagali da fokus stavi na svoj izgled.

Uprkos tome, Biljana je imala zacrtan cilj, a jednom prilikom je otkrila sa kakvim se sve savetima susretala.

foto: G.G./ATAImages

- Imala sam izlete i to je sve bilo uz nagovor saradnika i supruga on je bio glavni krivac za to. Ja neke stvari prosto nisam želela, iako sam uspela da ih iznesem, nisam se osećala prijatno. Uspevala sam to da pregrmim na snimanju nekog spota, ali na nastupima to zaista nisam ja - rekla je Bilja jednom prilikom.

Pre nekoliko godina ona se u jednoj emisiji pojavila u bodiju, te otkrila kako se osećala nakon toga.

foto: Pritnscreen

- Ja se stidim. Ja ću da pregrmim to, ja sam se borila tada sa stidom i sramom, ali sam opet zbog svih ljudi koji su me gurali ispoštovala celu priču - rekla je tada, pa dodala:

- Ja sam prosto ja u nekim haljinama, lepim pantalonama, svedeno, ženstevno, čak i provokativno ali u granicama lepog - objasnila je Biljana tada.

Kurir.rs/Grand

00:17 Biljana Sečivanović na medenom mesecu s mužem