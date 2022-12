ABRONOŠA VAM OTKRIVA Mija pretukla Ljubičastu zbog političara, Narodnjakuša prodala majčin stan zbog kocke

Zdravo, dragi moji, prošle nedelje sam vam najavila nove i ekskluzivne priče jer sam znala da će moji izvori da mi iskopaju jednu super priču. I tako je i bio. Tiče se Dragoljupčeta, sitnog krimosa o kojem sam vam pisala pre nekoliko meseci kad je smuvao jednu pevačicu, jedva poznatu, pa je u nju ulagao pare, mada je iz aviona bilo jasno da od njene karijere nema ništa. E sad, pošto je estradna umetnica rešila da ga otkači, proradila je sujeta, kako to obično biva kod skorojevića. Prvo joj je tražio da mu vrati 30.000 evra koje je uložio u njene pesme i spotove, a kako ona te pare ne može da mu vrati jer ih nema, ucenjuje je da će objaviti neke njene golišave slike ako ne bude i dalje s njim.

Ali ono što on ne zna jeste da je mlada pevačica povezana s kriminalnim krugovima jer je i s njima "sarađivala", tako da jedva čekam rasplet ove situacije. A to ćete i vi čitati u medijima sigurno, samo što će tad njihova imena biti objavljena. Za drugu priču sam čekala da dobijem potvrdu nedeljama i evo, konačno sam našla izvor koji je svedok tog vremena. Čula sam da su se Mija i Ljubičasta svojevremeno potukle i da je to bio neviđeni skandal u estradnim krugovima, ali nikako nisam mogla da saznam razlog sve do pre neki dan. Obe su devedesetih bile u šemi s moćnim političarem iz susedne države, što su, naravno, znale i nije im bio problem, ali haos je nastao kad je Ljubičasta prva bila u poseti kod političara i uzela skupoceni poklon koji je bio namenjen Miji. I kad je Mija došla da odradi posao i shvatila da je vredan nakit uzela Ljubičasta, brže bolje po dolasku u Beograd otišla je kod nje i na parkingu je prebila kao mačku. Čovek koji je pokušao da ih razdvoji pričao je da takav bes i histeriju nikad nije video i da se Ljubičasta u jednom trenutku podvukla pod auto jer nije mogla da se odbrani do pomahnitale Mije. A ona je nastavila da je šutira po nogama i da urla.

Već sam vam pisala i o Narodnjakuši koja se zadužila kod kamataša, iako niko ne zna zašto, jer para ima, a sad sam saznala da to nije jedini problem. Navodno je prodala stan svoje majke u kojem žena još uvek živi, a sve zbog dugova, pa je sad u problemu jer ne zna kako da saopšti majci lošu vest da će morati da se iseli. Ako je verovati čaršijskim pričama, izgleda da ima problem s kockom. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

