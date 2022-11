ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Otkačena zaratila sa Opajdarom zbog frajera, Kriminalac s nanogicom zavodi poznatu starletu

Sitna kiša rosi, a tračevi padaju kao pljusak. Drage moje i lepe abronošice, ne znam od čega bih krenula. Najpre moram da vam se požalim da su se švaleri iz jedne moje priče prepoznali, pa su na sve načine pokušavali da saznaju ko ih je raskrinkao. Burgijali su na sve strane, zvali čak i uredništvo, ali uzalud, nisu uspeli da otkriju jer izvori se nikada ne odaju. To je zlatno pravilo. A sad idemo dalje. Dve pevačice iz samog vrha estrade su se posvađale na krv i nož. Razlog je, naravno, uspešan biznismen koji je zaveo i jednu i drugu. Plavu ćemo da zovemo Otkačena, a brinetu Opajdara. Obe se u javnosti predstavljaju kao smerne dame kojima je karijera na prvom mestu, ali zato ljubavni život kriju kao zmija noge. Biznismen neka se zove Džoni. E sad, on ima pare, koje vrte gde burgija neće. Otkačenoj je obećavao kule i gradove, a Opajdari brak i decu. Zaljubile su se do ušiju. Kad se pojave na malim ekranima, sijaju kao Dubai. Ali tome je došao kraj. Džoni je raskrinkan do koske. Opajdara je sasvim slučajno navatala poruke i nastao je pičvajz. Nasrnula je na njega, a Otkačenu je pozvala telefonom i izvređala je. Biznismen nije imao kud i sve joj je priznao, e tada je tek izbio skandal. Zapretila mu je da će njegove škakljive fotografije završiti na Instagramu zbog toga što ju je mesecima varao. Opajdara je izgubila razum jer je želela sa njim da ostvari svoje snove i obezbedi se za ceo život. Sad je sve propalo. Izgubila je i jedno i drugo. E sad, kako će Otkačena da iskoristi ovu situaciju, ostaje nam da vidimo.

Druga afera se odnosi na jednog žestokog momka koji je nedavno izašao iz zatvora. Trenutno je na nanogici, a čim je ugledao svetlost dana, odmah se bacio na muvanje starleta. Za jednom sveže razvedenom totalno je odlepio. Na sve načine pokušava da dođe do nje kako bi je smuvao. Starleta još uvek ne zna da je meta, ali uskoro će dobiti poziv koji se ne odbija. Ionako je u krizi jer bivši muž više nema ni dinara. Sve je prokockao i izgubio, a ovaj žestoki momak ima poveći buđelar. Biće tu svega i svačega, jer on koju naumi, tu i dobije. Mnogo toga sam vam rekla, vreme je da se pozdravimo do sledeće nedelje, kada ću vam doneti još novih, mokrih tračeva.

