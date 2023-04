ABRONOŠA VAM OTKRIVA ŠOK SAZNANJA: Robija prebio Fatalnu, Mukica u bademantilu ugostila komšiju

Uh, uh, uh, moram da počnem ovu kolumnu teškim vestima, abronošice moje mile, a to mi se nimalo ne dopada.

Ali, kako žive pojedine javne ličnosti, turbulentno i na ivici života i smrti, daleko bilo, dobro je i da im je glava na ramenima. E, jedna takva opasna priča stiže sa Vračara.

Tamo živi krem de la krem našeg džet-seta. Srce grada, tako kažu, i erupcija skandala. Najskuplji kraj i najopasniji. Tu umalo da se dogodi krvoproliće.

Ljubomora je u pitanju, a glavni akteri su poznata voditeljka i žestoki momak. On se u našoj kolumni zove Fatalna, a on Robija. Fatalnoj je bivši poslao poruku, a Robija je to video i nastao je pravi pičvajz.

Drama se odigrala kod voditeljke u stanu. Jedno fino, lepo veče se pretvorilo u pravu dramu. Zapravo, Robija se utripovao da joj je pisao nekadašnji partner, a to je bio samo poslovni saradnik. Robija ima kratak fitilj, a ona nije znala šta ju je snašlo. Njen bivši nije iz te priče krimi-džimi, već ju je držao kao malo vode na dlanu, udovoljavao joj, sve je bilo podređeno njoj, a sad, s Robijom, okolnosti su se promenile.

On misli da je bitan samo zbog toga što je u zatvoru bio faca, ali nju ne interesuje što je on vladao iza rešetaka. Fatalna je odlepila za njim jer je za nju prelep, zgodan i po njenom ukusu. Vikao je, drao se, vređao je, ponižavao, a ona ni kriva ni dužna. Razbacao je sve stvari po stanu i zarekao se da ju je zauvek ostavio. Od straha je sve noževe sklonila u kupatilo da ne bi nastao pokolj. Sva sreća, pa su rešili problem.

Idemo dalje. Do Novog Beograda. Tamo je bio seks-skandal. Muž sportista Mukica navatao ženu s komšijom, mada nisu imali seks. On sa treninga došao dva sata ranije i zatekao komšu kako sedi na trosedu u dnevnoj sobi i pije kafu. I to ništa ne bi bilo čudno da ona nije bila u bademantilu. Mukica kad je to video, jao, izbacio komšiju, a njoj sve po spisku. Komša je sve ispričao svom prijatelju i on je dalje proneo vest. Sad je to glavna priča u blokovima. A komša se nije omrsio, nego svratio samo ljudski, prijateljski, nije ni znao da Mukica nije tu, a žena htela da ispadne fina pa ga ugostila. Eto, svega ima, samo mira nikako. Do sledeće nedelje budite mi dobri, a ja ću saznati za vas fine priče o našim zvezdama.

01:28:36 SCENIRANJE 23.04.2023. MIRKA VASILJEVIC