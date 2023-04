ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Crni s ljubavnicom na odmoru, Raci nije imao da plati račun u restoranu: Ljudi moji, da li je ovo moguće?

Praznici polako prolaze, ali tračevi nikad. Poznati ne miruju ni kad je crveno slovo. Naprotiv, neki su baš aktuelni u vreme blagostanja. Tako je bilo bar ove godine. Na veliki četvrtak moćnik, zvaćemo ga Crni, odveo je ljubavnicu Nunicu na egzotičnu destinaciju. Ženi je, naravno, servirao priču da je na službenom putovanju i da radi na veoma važnom projektu, što nema veze sa istinom. Nunica postavila fotografije na Instagramu, a oko nje more, beli pesak, ljuljaška, palme, kokos, na stočiću lubenice, razne voćkice, koktelčići i, kao slučajno, noga od Crnog. Naravno, samo onaj ko zna da su njih dvoje u šemi to je skrinšotovao i redom svima slao. Do žene još nije stigla fotka, ali polako, stići će koliko sutra, pa će ona veštačenjem u kući kad se vrati u sredu da utvrdi da li je njegova noga. Svi živi pričaju o tom prazničnom putovanju. Nunica se dobro uvalila, dobila stan, auto, ima lično obezbeđenje, platnu karticu da može da jede i pije gde god poželi i, naravno, za šoping i kozmetičara, to se podrazumeva, jer Crni samo voli negovane žene, a to mora da se plati. Kuku njemu kad se vrati iz raja u pakao. Sve će da se sazna, a onda mu džaba i funkcija i uticaj i moć. Žena kad ga dohvati, napraviće mu belaj kakav se nije video. Nego mi nije jasno zašto vodaju te lutkice kad ne znaju da ih kontrolišu. Eto, zbog jednoj kadra na društvenim mrežama nagrabusiće.

Šta je tu je, idemo mi dalje. Imamo još njih da raskrinkamo. Druga priča je o slavnom sportisti Raci. U dugovima je do guše. Izašao čovek pre neko veče u restoran i sa njim nekoliko devojaka. Ovakvih-onakvih, znate već kako to ide - starlete, kvazipevačice, manekenkice, jelo se, pilo se, a kada je došao trenutak da se plati, nastao haos. Racu nema pas za šta da ujede. Račun bio 32.345 dinara. Lepa suma, a on nema prebijenog dinara. Toliko mu je bilo neprijatno jer je on poručio samo vodu da pije, a one široko, vina, sokove, slatkiše, glavna jela, ma pun sto ića i pića. On, šta će, švorc. Konobar doneo aparat za kartice, kad ono pet puta odbija. One se pokupile kao idu u toalet, a on prebira po džepovima, pa kao ispalo mu negde 500 evra. Jao, kakve fore. Morao je da ostavi ključeve od kola i ličnu kartu kao garanciju da će doći da refundira troškove. Šta je dalje bilo, ko će ga znati.

Eto, drage moje abronošice, svega ima.

