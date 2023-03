ABRONOŠA VAM OTKRIVA NEVIĐENU TAJNU! Krimos se zaljubio u Pepeljugu Varalica otkačila Giganta, pa se pokajala

Abronošice moje najlepše na svetu i najdraže na celoj planeti, za vas imam najsvežije tračeve i ove nedelje. Sve je friško, zanimljivo, tačno i provereno. Krenuću od bombe. One koju niko ne očekuje. Najmoćniji čovek iz sveta podzemlja postao je srcelomac. Zaljubio se u Pepeljugu. Verovali ili ne, o njoj se raspituje po celom gradu. I dok za njim uzdišu starlete, udate i razvedene dame, rijaliti učesnice, svetice i grešnice, on želi samo jednu. Onu pravu za njega, emotivnu. Damu koja mu je pomutila pamet neočekivano. Susret se desio negde iznad duge. On je želi stalno u svojoj blizini, a ona se ne da. Jer Pepeljuga voli svog princa. Šef misli da je ona zauzeta u bračnim vodama, ali ima tu nešto što se ne zna. Zapravo, Pepeljugin život niko ne zna. Ona je večita tajna i misterija mnogima. Nije važno iz kog je sveta ona, kada bih otkrila, svi bi povezali i onda odoh ja za Kanadu.

Ne dozvoljava da joj se iko meša u privatni, naročito emotivni život. O njoj niko ne zna pravu istinu. Zato šef pokušava kod raznih sila da sazna šta Pepeljuga misli o njemu. Zanima ga šta je to u njenoj lepoj glavi. Učiniće sve samo da bude s njim. Verujte, apsolutno sve. Ali polako, i to će da se sazna. Do tada da vam ispričam nešto o jednoj voditeljki i sportisti. Bili su u šemi. Ljubav, strast, ludilo, izlasci, odlasci i odjednom je sve puklo. Ona ga bez razloga blokirala na telefonu i sve ode u peršun. Nju ćemo da zovemo Varalica, a njega Gigant. Bio je moćan, uspešan, lep, ali godine ga slomiše. Ipak, uspeo je da zavede Varalicu, koja je sama sebe ukanalila. Sad gleda kako na sve načine da mu se vrati, ali cvrc, on je promenio broj telefona, nema društvene mreže i ne može da mu uđe u trag. Kuka ona po celom gradu, moli njegove prijatelje da ih ponovo spoje, ali Gigant neće da čuje, a ni da je vidi. Ide čovek dalje. Sad je namerno drži na leru i neće da joj se javi. Ona nema sna. Ne može da radi, ne može da živi bez njega. Šta sebi napravi žena, da ne poveruješ, a bez potrebe. Stvarno su bili top tajni par za primer mesecima. Eto, drage moje, bilo je to sve. Dve dobre pričice o kojima možete samo da razmišljate ko su glavni akteri do sledeće nedelje. A tada ide nešto još sočnije, jer naše javne ličnosti imaju buran i turbulantan život. Samo da se poželi za ovu rubriku.

