MILENA ĆERANIĆ PROGOVORILA O VEZI SA ZAUZETIM ČOVEKOM! Pevačica šokirala izjavom: To iskustvo te pravi BOLJIM ČOVEKOM!

Milena Ćeranić je za domaće medije prokomentarisala sve aktuelnosti, a na pitanja nikada iskrenije nije odgovarala.

foto: Promo/Marko Arsić

Nedavno se pojavila vest da imaš novog dečka, da si viđena sa njim i da mnogo podseća na Bekama, da li je to istina?

- To je jedan mnogo dobar frajer, moj batica, ozbiljno dobar frajer i stvarno liči na Bekama, samo bratska ljubav.

Da li si onda sada zauzeta?

- Ako ti kažem, morala bih da te ubijem, a zbog toga se ide u zatvor.

foto: Nemanja Nikolić

Vrlo često pevaš o ljubavnim problemima, da si imala vezu sa zauzetim muškarcem, šta se tu zapravo dešavalo?

- Kad sebe drugi put vraćaš u život, medijski, mnogo je teže nego prvi put. Tad si klinac, ne znaš kako će da te šetaju, kako će da te lome. A drugi put, ti si sa velikom dozom, nije to strah, nego strepnje ulaziš u sve to, a sad može da se piše šta hoćeš. Ja kažem šta imam! Ne dotiče me, ali se iznerviram, kada se radi o neistini, uvek me je mučila nepravda - govori Milena i dodaje o navodnoj vezi sa oženjenim:

foto: Kurir Televizija

- Volela sam zauzetog muškarca, prvo sam rekla da sam volela oženjenog, ali je bio zauzet muškarac. Sve se to dešava, ne znam odakle ta osuđivanja, ko da vi niste, svi smo makar jednom ili makar potajno negde voleli zauzete. Ali super je kada izađeš iz toga i kada niko ne bude povređen. To je iskustvo više i pravite boljim čovekom!

foto: Promo

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

04:08 MILENA ĆERANIĆ NIKAD ISKRENIJA: ZVEZDE GRANDA SU ME ODBACILE KAO NEKO KUČE! Nakon 11 godina progovorila o učešću u rijalitiju