ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Pipika ulovila 30 godina starijeg političara, Stipsa švercuje hranu na poslu

Abronošice moje drage, moram da vam se požalim - umorila sam se od abrova.

Svaki dan novi trag. Švaleracije, razvodi, tajne, ma iz nedelje u nedelju samo neka sekiracija. Ali šta ću, zbog vas moram da izdržim i da vam donosim nove, sveže informacije o našim zvezdama koje vole da budu nevaljale. Sve se nešto javno prave fini, smerni, a privatno đavolčići. Nikada mi neće biti jasno zašto se toliko foliraju, ajde malo, ali toliko da obmanjuju narod, ne mogu da podnesem. Sa sreća da postoji ovakva rubrika da mogu fino sve da ih raskrinkam, pa da počnemo...

Estrada je uvek najzanimljivija. Zato da otkrijemo jednu finu pevačicu, neka se zove Pipika. Mlada, lepa, zanosna i, verovali ili ne, ulovila Silu, političara, naravno oženjenog. Razlika u godinama punih trideset. Ali Pipika pustila pipke i dobila nov auto, više se ne oblači u prosečnim buticima i ne naručuje garderobu putem Instagrama, nego je prošle nedelje napunila karticu i zapucala u Beč. Potrošilo se petnaest hiljada evra jer je kupila samo firmirane stvari. Sila je sve platio, hteo je da se pokaže jer je prvi put u kombinaciji sa estradnom zvezdom. Do sada je šetao po kabinetu samo sekretarice, pa ovo doživljava kao prelazak prešao na viši nivo. Naravno, kako to obično bude, Pipika se pohvalila koleginicama i sada se trač proširio. Kad dođe do Sile da je glavna tema, biće belaja jer mu je obećala da ni mrtva neće da otkrije sa kim je u seks-kombinaciji. E sad, dokle će to da traje, samo je pitanje vremena.

Do tada idemo malo do jedne voditeljke. Svi je znate, samozvana diva novinarstva, al' zamalo. Zvaćemo je Stipsa. Jede na radnom mestu, a neće nikoga da ponudi. Iz tašne vadi hranu i krišom žvaće, ali ne daj Bože da nekoga s posla ponudi. Svi pričaju kako je Stipsa prava stipsa i jedva čekaju da ode sa posla. U šminkernici je nedavno bila glavna tema. Devojke su bile šokirane kako je ispod jakne prošvercovala hranu, a da se nije setila da ponudi kolege, koje se svim silama trude da joj uhvate najbolji kadar. Čim završi svoj posao, ona se okrene i ode i priča se da nikada nije donela ijednu flašu soka da počasti.

Eto, pa kako da se ne umorim od tračeva. Toliko ih ima da ne postižem sve da ispratim. Ali od umora nema ništa, ja vas toliko volim i želim sve da znate isto kao i ja, pa se već sledeće nedelje čitamo s novim afericama.

