SLOMILA SE NA KOMADE I JECALA U SUZAMA Miljana Kulić emotivnim govorom o Ivanu Marinkoviću umalo rasplakala zadrugare!

Miljana Kulić, nikada nije krila koliko je volela Ivana Marinkovića, iako je on govorio sve suprtno o njihovom odnosu.

Nakon turbulentnog perioda koji je iza njih, čini se da su se strasti smirile i da sada Marinković redovno i u miru viđa njihovo zajedničko dete, malog Željka.

foto: PrintScreen

Tokom podele budžeta, Kulićeva je iznenadila kako zadrugare tako i gledaoce svojim emotivnim govorom, te se na kraju istog potpuno emotivno slomila.

foto: PrintScreen

- Zaslužio je mali budžet, ali ću uvek da imam poštovanje koliko god da me pljuješ i govoriš da sam dvorska luda. Ja sam tebe iskreno volela. Ulepšao si mi život i dobila sam zbog tebe Željka. Smatram te dobrim rijaliti igračem, ljudi imaju sreće što ne pješ. Buduća žena te je izvela na pravi put, treba da budeš trezven. Smatram da ti je emocije spržio alkohol i da treba vremena da se oporaviš od svega. Željko je presladak, isti ti, nemoguće je da ne voliš takvo stvorenje. Smatram da će sve u redu da bude i da ćeš da dolaziš da viđaš Željka - rekla je Miljana.

foto: PrintScreen

- Očekivao sam srednji sa ovakim komentarima. Dosta stvari je iza nas. Plašio sam se Miljaninih poteza i reakcija. Dosta je olakšala moje učešće i verovatno bi to bilo drugačije da ona nije ovakva kakva jeste sada. Kad sumiram utiske, mislim da jedan od najvećih uspeha, pored toga što sam uspostavio odnos sa Željkom, upravo ovo... Ja sam bio u mnogim konfliktima, ali sve sam to zaboravio. Ja sam poželeo da ti sazriš i to je najbitnije. Kad se sve ovo bude završilo i kad se budete prisećali moraćete da okrenete telefon da pitate šta je bilo. Miljana i ja ćemo ostati ceo život u kontaktu, nadam se. Ja želim tebi i Zoli, kao što sam i navijao, da ostanete zajedno. Mislim da je vreme da se središ - dodao je Ivan.

foto: PrintScreen

Kurir.rs

