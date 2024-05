KAZNENE MERE ĆE BITI UKINUTE KADA TO ODLUČE ČLANICE EU, A NE POLITIČARI U PRIŠTINI! Stano jasan: Postoje razlozi zašto su uvedene!

Evropska unija će ukinuti mere Prištini kada države članice to odluče, a ne kosovski političari, izjavio je portparol Evropske Komisije Peter Stano komentarišući tvrdnje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da je Priština ispunila zahteve EU za ukidanje kaznenih mera.

Peter Stano se na brifingu za novinare osvrnuo i na to što je prošlo godinu dana od usvajanja Deklaracije o nestalim osobama, i naveo da "u ovoj fazi nema vesti, nema napretka", a da EU i dalje očekuje da će moći da vidi da obe strane napreduju, RTS prenosi pisanje Tanjuga.

- To važi i uopšteno za dijalog, a posebno za ovo konkretno pitanje. Postignute sporazume moraju da prate konkretne akcije i nije EU ta koja nije voljna ili sposobna da preduzme akcije, već su to strane - rekao je Stano.

Kada je reč o ukidanju mera Prištini, on je podsetio da je EU, kada je uvela mere zbog "stalnih kriznih situacija, jednostranih odluka i eskalacije odnosa" sa Beogradom, jasno stavila do znanja da je reč o reverzibilnim merama, koje će biti ukinute, kada države članice EU to odluče.

- Kada države članice odluče, a ne prištinski političari, da više nema razloga da ove mere ostanu na snazi, a to se do sada nije desilo - naglasio je Stano.

On je dodao da su rasprave u toku, da mere još nisu ukinute i da države članice nastavljaju razgovore tim povodom.

- To su unutrašnji procesi. Izbore u četiri opštine (sa srpskom većinom) videli smo kao jedan od elemenata koji je doveo do uvođenja mera, ali je na državama članicama, u skladu sa zaključcima Saveta za opšte poslove iz decembra prošle godine, da preispitaju situaciju i da onda zajedno sa evropskim institucijama odluče da li da ukinu mere ili ne - rekao je Stano.

Naglasio je i da je EU uvela mere Prištini ne zbog jedne stvari, već niza "pitanja, koraka, odluka i elemenata koji su naveli EU da se odluči na taj veoma težak korak".

On je objasnio da se ne radi o tome šta je urađeno po jednom pitanju kako bi se ukinule mere niti je "jedna mera uvedena zbog jedne stvari zbog negativnog razvoja događaja".

- Reč je o celokupnoj situaciji. Želimo da vidimo da se celokupna situacija reši. Obe strane imaju zadatke da to ostvare, ali u slučaju Kosova, predstavnici Kosova su vrlo jasno i više puta obavešteni šta su očekivanja EU. Izbori su bili jedan od elemenata. Možemo da gledamo na koji način su izbori organizovani u drugom pokušaju i šta je navelo srpske političke stranke da bojkotuju ovo drugo ponavljanje izbora - naveo je Stano.

On je naglasio da su mere uvedene Prištini iz određenih razloga i da, kada države članice odluče da za to više nema razloga, one će doneti odluku i o ukidanju mera, "postepeno ili u potpunosti".

- Ali to nije povezano samo sa jednim incidentom ili jednim događajem - napomenuo je Stano.

Kurir.rs/RTS/Prenosi: A.Ć.