EKSPO NIJE SAMO BEOGRAD Vučić: To su projekti širom zemlje! EVO ŠTA ĆE SVE DA SE GRADI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Ekspo nije samo ono što se dešava u Beogradu već da su to projekti širom zemlje.

- Moći ćete da idete auto-putem do Šapca i Loznice auto-putem. Imaćemo Kuzmin-Sremska Rača završeno do kraja godine, do Požege auto-put. Sve je to Ekspo. A Ekspo je i dolazak Sija. Pomenuo je neko nejednakosti kako ljudi gledaju sve to što se odvija u Beogradu. Kad vide ove zgrade kažu "to nije za nas to je za ove bogatije", ali zahvaljujući rastu Srbije, svaki čovek će imati više prilike za posao, veću platu, primanja zato što Srbija brže raste - istakao je.

- Napravili smo najlepši deo grada koji je doneo mnogo posla našim građevinskim kompanijama, zaposlio mnoge ljude i koji donosi rast našoj zemlji. Naš nacionalni paviljon biće čudesan, predstavićemo ga za nekih mesec dana, na ponos svakom građaninu naše zemlje. Imaćete Nacionalni stadion koji će biti najveći i najlepši u Evropi, akvatik centar najmoderniji, samo mi i Mađari ćemo takav da imamo. Tri tematska parka, jedan tipa Diznilenda, jedan sa rolerkosterima, ringišpilima, vodeni parkovi takođe. Pravimo pristan na Savi gde će moći kruzeri da dođu, ići će autonomnim vozilima, stotine hektara kuda će moći da se voze na sve načine. Imaćemo dva puta terene sa 18 rupa, što će da privlači strance, investitore i velike potrošače u naš grad. Ali i jedan od najvećih akvarijuma u ovom delu Evrope će ovde da bude. Doći će i jedan hotel sa 400 soba, posle još jedan hotel, to će onda da se širi. Ogroman rast, jedan čitav grad ovde ali ćemo to da koristimo da rastu i drugi gradovi, i Kragujevac, Niš i Subotica.

- Uvek je dobrodošla kritika i radujem se tome, ali i Vlada i svi ćemo morati da uđemo u to, do blata, da ljudi mogu decu da dovode ovde, ali da i ti roditelji mogu da imaju tu platu prosečnu 1.400 evra, u Beogradu 1.900 evra, sve to moramo da izgradimo za samo 3 godine - istakao je.

- Vlada mora ozbiljno i temeljno da se bavi svim sferama i ja sam siguran da hoće - dodao je Vučić.

Kurir.rs/Preneo: D. P.

Bonus video:

01:23 Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali govori o prostoru gde će biti Expo 2027