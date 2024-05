DOLAZI NAM MOŽDA NAJMOĆNIJI ČOVEK SVETA Predsednik Vučić o novoj poseti Si Đinpinga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je najavljeni dolazak predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga u Srbiju.

- Kako da ne pridajem značaj, dolazi nam možda najmoćniji čovek sveta. Presrećan sam jer za vreme mog mandata on dolazi u Srbiju. Velika čast za Srbiju, ali i odgovornost, istakao je Vučić.

- Svi proizvodi biće slobodni za izvoz u Narodnu Republiku Kinu. Šta to znači za naše proizvođače kandiranog voća, povrća, vina... Imaćemo kome da prodamo, uštedećemo jer nećemo imati tu carinu, to su za nas velike stvari. Dve ili tri stvari su velike koje ću da tražim: Kina je do sad mnogo ulagala u Mađarsku, mi smo imali fabrike vozova, da molim Sija jer nemamo vozova više. Ne mogu da ih naprave, vozovi se prave sve više i počinju iz Kine da ih uvoze, da vidimo možemo li da pokrenemo ponovo fabrike lokomotiva vozova, to bi nam u strateškom smislu mnogo značilo. Da vidimo oko letećih automobila, taksija, da neka od kineskih kompanija uloži u Srbiju, ali i u svim drugim sferama - otkrio je Vučić.

- Naš izvoz je uvećan za 140 puta, onda vidite koliki je to značaj za našu zemlju. Kina nam pomaže i u našoj političkoj areni, beskrajno sam zahvalan Siju što dolazi u Srbiju - naglasio je.

Kurir.rs/Preneo: D. P.

