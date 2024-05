"MNOGO JE KUME 25K" Peđa se na snimku pohvalio kako leti prvom klasom za 25.000 evra! Evo šta su mu poručili u komentarima (VIDEO)

BEOGRAD - Video u kom je prikazano putovanje prvom klasom, napravio je pravu pometnju na mreži "X".

Možda nismo svi u mogućnosti da živimo luksuzno, ali društvene mreže nam omogućavaju da zavirimo i u taj svet kada želimo malo da pobegnemo. Pa je tako na nekadašnjem Tviteru osvanuo video koji prikazuje kako izgleda let u prvoj klasi avionom.

Mnogi sanjaju o luksuznim putovanjima, a zahvaljujući mrežama imamo utisak kao da danas svi žive neki bogataški život. Mimo toga, opet zahvaljujući mrežama, uspevamo da vidimo i šta je to i kako izgleda biti bogataš.

- Evo kako izgleda putovanje od 25.000 dolara u prvoj klasi na letu dugom 16h od Dubaija do San Franciska, pisalo je u opisu videa.

Na njemu je prikazana "luksuzna" kabina u kom se nalazi sedište i stočić, kao i brojne pogodnosti, kao što je neograničeni kavijar, tuš kabina sa toplom vodom, veliko kupatilo sa luksuznom kozmetikom, ali i spavaća soba sa dušekom koji ima memorijsku penu.

Evo kako izgleda putovanje od 25.000usd u prvoj klasi na Emirates-ovom letu dugom 16h od Dubaija do San Franciska!🤪✈️ pic.twitter.com/31yfDIAt1U — Peđa Vučetić (@Pedjijatar) May 12, 2024

Obroci su takođe posebna priča, a služi se sve, od lososa preko drugih specijaliteta, uz grickalice po želji, kao što su kokice ili neke druge poslastice kada poželite da gledate film.

Na snimku je naglašeno da je to bilo najbolje iskustvo leta ikada, a evo šta kažu tviteraši.

"Brate ovo za cenu je baš glupost. Leteo sam masu puta, kakvih 25 hiljada dolara. Karta za first kosta 45-55k dirhama, zavisno kada je uzmeš, a to je 12-14 hiljada dolara. Često možeš da uzmeš biznis, pa napraviš upgrade za first i izađe mnogo manje. A sve ostalo je tačno potpuno. A znam i odakle", "Ovo samo na A380. Plus je lounge bar na kraju prvog sprata. Može i jeftinije od 25 hiljada", komentari su onih koji su očigledno ovako nešto iskusili.

A bilo je i onih koji su udarili na šalu, pa je jedan komentar glasio: "Putovali bi oni kamilama da nisu pronasli naftu!", a drugi: "Ja bih samo vikala ne diraj ništa da ne pokvariš nešto".

Ipak, mnogi su se složili da u svemu ovome ima i dosta preterivanja.

"Hmm...ali ako let krene po zlu, isto mu se hvata kao da si u turističkoj. Možda i gore jer više vrata", "Mnogo je kume 25k, baš je mnogo, sve poštujem, ali to mogu samo oni što im kipi lova iz zemlje", "Priznajem da sam oduševljen. Ali 99% svega ovoga je zaista nepotrebno".

