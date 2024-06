HOĆE LI NAM DOĆI SUPERĆELIJSKE OLUJE NAKON TROPSKIH VRELINA? Meteorolog Sovilj otkriva šta nas očekuje od vikenda

Nakon paklenih temperatura koje su najavljene ove nedelje neće nas zaobići lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali će oni biti lokalnog karaktera!

Prema rečima meteorologa Slobodana Sovilja naznaka za superćelijske oluje još uvek nema.

RHMZ najavljuje da će tokom ove nedelje biti pretežno sunčano i veoma toplo, s maksimalnom temperaturom od 31 do 35 stepeni, a od srede 19. juna dnevni maksimumi će biti i iznad 35 stepeni. U Beogradu će u petak temperatura tokom dana ići čak do 38. podeoka na Celzijusovoj skali. U urbanim sredinama predviđaju se tropske noći, pa temperatura od srede neće padati ispod 20 stepeni.

Slobodan Sovilj foto: Kurir tv

Meteorolog Slobodan Sovilj objašnjava za Kurir da se upozorenje na superćelijske oluje izdaje tri do pet dana ranije po regionima.

- Kada se polako približavamo kraju ovog toplotnog talasa onda ćemo imati detaljnije informacije, ali sa ove tačke gledišta, kada se bude završio ovaj toplotni talas biće relativno suvo zbog malo vlage u atmosferi tako da će pojava pljuskova sa grmljavinom biti lokalnog karaktera, odnosno izolovano - naveo je Sovilj.

On je naveo da će u petak i subotu maksimalne temperature ići od 35 do 40 stepeni, ali da pad temperature u nedelju neće biti značajan, te da ostajemo u toplom režimu sa temperaturama do 34 stepeni.

- U svakom slučaju neće biti baš tako toplo kao sada od srede do subote, to su četiri najtoplija dana koja nas očekuju. Biće nakon toga pljuskova lokalnog karaktera, ali za sada nema naznaka ozbiljnih padavina. Naredni toplotni talas ovakvog intenziteta možemo očekivati tek polovinom jula meseca - rekao je Sovilj.

Bonus video:

01:27 ZA OČEKIVATI SU TOPLOTNI TALASI, SUŠE, POŽARI, OLUJE Zamenik direktora RHMZ: Dolazi do klimanja naše klime, POSLEDICE NA OKEAN