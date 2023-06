ABRONOŠA VAM OTKRIVA ŠOK DETALJE Gazda se oženio da bi zaboravio Crnooku, teško mu palo što neće da bude s njim

Čim dođe lepo vreme, a kiše prestanu, probude se najdublje emocije. Tračeva ima koliko volite, mnogo toga se dešava, pa ću, drage moje abronošice, krenuti od najsočnijeg. Ove nedelje bavimo se najvećom neostvarenom ljubavi na javnoj sceni. Ona je moćna žena iz javnog sveta, a on uspešni biznismen, poznat gradski lik. Nju ćemo zvati Crnooka, a njega Gazda.

Situacija je delikatna. Gazda je odlepio za Crnookom - toliko da je na silu morao da se oženi samo da bi pobegao od nje. Emocije nije mogao da savlada jer je mlada, lepa, atraktivna, a uticajna. Doduše, i slobodna je, pa mu to tek teško pada, jer neće ništa s njim. Zato je nedavno rešio da stane na ludi kamen. Gala svadba, luks medeni mesec, ma sve prštalo, ali džabe kad mu je Crnooka u srcu i duši. On pokušava da je zaboravi, ali za sada mu to teško ide. Sva sreća mlada ne zna za nju, inače bi goreo ceo grad. Nevesta je mnogo ljubomorna zbog Gazde jer je pravi baja. Sveu gradu umiru za njim, ali bukvalno. E sad, šta će biti i koliko će izdržati u zajednici, samo je pitanje vremena.

foto: Kurir štampano

Do tada, idemo dalje. Pre tri dana se desio skandal. Šarku udario verenik Smrda. Godinama su oni kao rogovi u vreći, ali sad je eskaliralo. Baš je nastao haos. Smrda kad povuče nekoliko crtica, bukvalno podivlja. Šarka od tada ne izlazi iz kuće. Nije joj dobro i ne može da se oporavi. Plače, žali se prijateljicama, želi da ga ostavi, ali se plaši. On ima mnogo novca, uticajan je i strahuje da joj ne uništi karijeru. Smrda ima bolesne fantazije i po gradu se priča kako orgija s poznatim starletama i da od njih traži kojekakve budalaštine da bi se zadovoljio. Svega ima samo pameti nema. Što je najcrnje, on je veoma aktivan na društvenim mrežama, tamo se zalaže za prava žena, kao on je zaštitnik, a svoju verenicu je udario. Inače, on joj je platio sve plastične operacije samo da bi izgledala onako kako on to želi. Mora i da radi sve ono što on želi. Sada ona hoće da ode u inostranstvo, ali ćemo videti da li će u tome uspeti. Eto, drage moje, vidite šta se sve dešava, kad para vrti tamo gde burgija neće. Nije lako kad živiš u izobilju, pa izgubiš kompas i pojam o realnom normalnom svetu i ponašanju. Do sledeće nedelje vodite ljubav, a ne rat.

foto: Kurir

00:34 Sceniranje Ćustić 28.05.2023.