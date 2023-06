ŠOK! TROJE IZLETELO IZ ZADRUGE: Čim su ušli u studio RASKRINKALI bivše cimere, ko je kome radio iza LEĐA, pa udarili na Anu Ćurčić

Peca Lazić zauzeo je 25. mesto, Ivan Dragić izbačen je posle drugog preseka iz Zadruge i zauzeo je 24. mesto, dok je 23.mesto zauzela Anastasija Stanojević Palčica.

Palčicin dečko Marko Petrušević Petrući priznao je da se mnogo vezao za nju, te nije krio koliko mu je teško pao Palčicin odlazak, iako do velikog finala ima još samo dva dana.

- Biće ti neobično - dodao je Zola.

- Mnogo sam se vezao - rekao je Petrući.

S druge strane Palčica čim je ušla u studio otkrila je sve što joj je Petrući radio iza leđa.

- Ja zbog povređenosti budem u šoku, pa izvrištim i napravim haos. Meni je on za neke devojke izjabio da su mu j*bozovne i da bi bio sa njima top, a ja sedim sa tim devojkama. To je kao da on meni priča da mu je Miljana top riba, a kad smo bez cigareta delimo istu, ostavim mu poslednju, a on je podeli sa njom. Ja koliko god da sam ljubomorna, nisam govorila, da ne bih davala devojkama na značaju. To bi za mene bilo ozbiljno poniženje - govorila je Palčica.

U studiju je Ivan šokirao sve kada je rekao da nije siguran da će nastaviti vezu sa Alesandrom

- Sad sam odlično, vratio mi se osmeh na lice. Ljudima nikad udovoljiti, ako si sećaš da si me najavila kao fitnes trener koji želi da se oženi. Sve je funkcionisalo okej, rekao sam i danas da se kajem zbog svih turbulencija.

- Je l' bi bio spreman da nastaviš vezu sa Aleksandrom? - pitala je Dušica.

- Ne znam. Nisam siguran, trenutno sam polupan. Nadam se da ćemo se čuti ovih dana- rekao je Ivan.

- Ne mislim da sam promišljen, ali smatram da sam inteligentan. Mnogim zadrugarima sam bio trn u oku, neki su me gledali kao konkurenciju. Da sam ušao kao starleta, bolje bih se plasirao - rekao je Dragić.

U studiju se kod Dušice povela polemika o Ani Ćurčić i njenom odnosu da Acom Bulićem.

- Je l' se boji da kaže da je imala kontakt sa Acom dok je Zvezdan bio u zatvoru, makar to bilo i prijateljski? - upitala je Dušica.

Meni je već mozak kaša, čovek ne može da stvori mišljenje. Ana je htela da predstavi vezu kao da je čista, da je bila verna, ali dok je bio u zatvoru da je bila u kontaktu sa Acom Bulićem, prijateljski. Trebala je da bude konkretna i da kaže da je tako i da je to njen prijatelj - govorila je Tamaris, koja je ranije ispala a bila je gost u studiju.

Nismo joj držali sveću, ali ona je ili namerno potencirala da pravi Zvezdana ljubomornim, ali i Zvezdanova reakcija na pomen tog čoveka nije mu svejedno - dodala je Marijana.

Mislim da su neki gledaoci prepoznali njenu kontradiktornost, pa su stizala pitanja, a i neki učesnici su to videli - rekla je Šarmen.

kurir.rs

