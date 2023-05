"ZGODNA PEVAČICA OTKINULA NA OŽENJENOG KOLEGU!" Splet okolnosti koji će vas ostaviti bez teksta: Najveće tajne sa estrade (VIDEO)

Ljubav je uvek bila najinteresantija, a pogotovo ona zabranjena, te se kao takva provlači kroz tematike mnogih i pesama, filmova, ali i kroz neformalne razgovore.

Tajna zaljubljenost u kolegu, koliko može biti komplikovana i da prkosi opštim načelima, saznajte u ovom izdanju Abronoše.

foto: Profimedia

NOVINARKA LJILJANA STANIŠIĆ JE POJASNILA SRŽ RUBRIKE "ABRONOŠA" - Nisam samo ja ta koja piše "(Ne)zaštićeni svedok", ima dosta nas novinara koji imamo razna saznanja kada je Abronoša u pitanju i ta naša rubrika. Prikupljamo informacije o svim javnim ličnostima, nije važno iz koje su sfere. Važno je da su informacije tačne i proverene, sve što je u Abronoši se i desilo.

Mrvica se zaljubila u kolegu, pati za njim, a prva začkoljica i problem je to što on ima porodicu. Doduše, ni njoj to nije problem, ona zasad to drži u strogoj tajnosti, poverila se tek najbližim prijateljima i koleginicama. Doduše, jedna od koleginica ne ume da čuva tajnu, pa je raširila vest po estradi.

Suočavanje sa spletom dešavanja, Mrvica je saznala da čovek u kojeg je zaljubljena gaji simpatije i prema muškarcima. Međutim, ona odbija da poveruje u to. Toliko je slepo zaljubljena, da ne veruje ni u šta što joj se servira i što bi joj eventualno otvorilo oči. Ona toliko želi da bude sa njim, da bi čak prihvatila da bude druga ili ljubavnica.

01:32 ZGODNA PEVAČICA OTKINULA NA OŽENJENOG KOLEGU! Splet okolnosti koji će vas ostaviti bez teksta: Najveće tajne sa estrade

Mrvica je pevačica, zgodna, lepa, ima nekoliko hitova, i stalno gostuje po emisija, te se gotovo svakodnevno provlači i kroz novinarske tekstove.

Međutim, slaba je na kolege, obožava pevače i na tog jednog je bacila oko, a taj čovek je em zauzet em nesvrstan.

Potom je Ljiljana Stanišić iznela jednu ekskluzivu, koju prvi put predstavlja u Abronoši:

- Jedna samozvana kreatorka, tako ću da je nazovem, koja je imala veze i sa nelegalnim stvarima, postavila je fotografiju sa jednog putovanja. Međutim, u odrazu na fotografiji bio je jedan čovek kojeg sam ja prepoznala. Oni su išli na putovanje, a on je oženjen, poznajem mu ženu i decu. Šta će ona sa njim na putovanjima?

