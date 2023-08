ABRONOŠA VAM OTKRIVA! GEJ AFERA: Svaštar zavodi mlade momke, a Varalica proganja Giganta! DETALJI

Abronošice moje, za vas imam najsvežije tračeve i ove nedelje. Sve je friško, zanimljivo, tačno i provereno. Krenuću od bombe. One koju niko ne očekuje.

Jedan poznati fotograf, zvaćemo ga Svaštar, mladim gej dečacima nudi profesionalne fotografije, a zauzvrat im traži seksualne usluge. Kako sam čula od jednog od momaka koji je dobio ponudu od Svaštara, on u stvari ne traži njima konkretno seks, već da ih pipka, dira i oralno zadovoljava. Što spreda, što otpozadi. Kada biste malo pročešljali društvene mreže, videli biste da ima mnogo mladića koji imaju fotografije sa njegovim potpisom, a videli biste i da su to jedva punoletni momci koji nemaju da plate tako skupe fotke koliko Svaštar naplaćuje. Ono što mi je posebno bilo zanimljivo jeste to što je jedan od momaka iskoristio perverziju fotografa, pa je uspeo i da zaradi. Toliko je zaludeo Svaštara da je uspeo da ga ubedi da mu sredi da se pojavi u domaćim TV ostvarenjima, ali nije to bilo zapaženo. Njihova šema je potrajala skoro godinu dana.

Drugi trač je priča o jednoj voditeljki i sportisti. Bili su u šemi. Ljubav, strast, ludilo, izlasci, odlasci i odjednom je sve puklo. Ona ga bez razloga blokirala na telefonu i sve ode u peršun. Nju ćemo da zovemo Varalica, a njega Gigant. Bio je moćan, uspešan, lep, ali godine ga slomiše. Ipak, uspeo je da zavede Varalicu, koja je sama sebe ukanalila. Sad gleda kako na sve načine da mu se vrati, ali cvrc, on je promenio broj telefona, nema društvene mreže i ne može da mu uđe u trag. Kuka ona po celom gradu, moli njegove prijatelje da ih ponovo spoje, ali Gigant neće da čuje, a ni da je vidi. Ide čovek dalje. Sad je namerno drži na leru i neće da joj se javi. Ona nema sna. Ne može da radi, ne može da živi bez njega. Šta sebi napravi žena da ne poveruješ, a bez potrebe. Stvarno su bili top tajni par za primer mesecima. Eto, drage moje, bilo je to sve. Dve dobre pričice o kojima možete samo da razmišljate ko su glavni akteri do sledeće nedelje. A tada ide nešto još sočnije, jer naše javne ličnosti imaju buran i turbulantan život, a kad se završi letnja sezona i kad se vrate moji izvori sa tropskih destinacija, očekujte nesvakidašnje priče i abrove.

Čitamo se sledeće nedelje.

