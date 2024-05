VRELI PLES JOVANE JEREMIĆ I DRAGANA NA PROSLAVI MINISTARKE! Voditeljka se uvija, a on je grli i ljubi - svi gledaju u njih

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u vezi sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, u prilog čemu govore snimci do kojih je došao Kurir.

Voditeljka poznata po britkom jeziku, pojavila se na proslavi krštenja sinova ministarke Milice Đurđević Stamenkovski, a društvo joj kao po običaju pravio, njen emotivni partner, Dragan Stanković.

foto: Nenad Kostić

Ona je za ovu priliku obukla kratku rozu haljinu u kojoj je plenila pažnjom, a njen dragi ju je sve vreme grlio i ljubio dok se ona uvijala.

01:06 Jovana Jeremić na krštenju minisratke zaplesala sa dečkom

Gosti su sve vreme gledali u ovaj zaljubljeni par, a snimak sa veselja, na kom se Jeremićeva provodila sa svojim izabranikom, možete pogledati u prilogu ispod.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, voditeljka je otkrila kako je upoznala Dragana, te priznala da je on bio "namenjen" za njenu koleginicu.

- Mi smo se sreli kod Dragana J. Vučićevića na rođendanu, primetila sam da je čovek koji jako lepo izgleda i on mi je rekao: "Ja sam onaj koji ti je za Božić poklonio dukat". Otišla sam tada, ništa se nije desilo. Došla sam kod Dragana, dogovarali se, a on je zapravo Dragana namenio nekog drugog koleginici i on mi kaže: "Hajde da izađeš sa njom, da se vidite", ja sam rekla: "Zovi Stankovića, pitaj ga kada je rođen", jer ja ne idem na sastanak ako ne znam horoskopski znak. On je lav, kao i moj bivši muž. Ja se ne sprdam...Ja sam preuzela inicijativu i osetila sam potrebu da to uradim.

