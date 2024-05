JOVANA JEREMIĆ O SNU U KOM JOJ SE OBRATIO SVETI VASILIJE OSTROŠKI! Videla odoru, a onda je čula glas: Ne boj se kćeri...

Voditeljka Jovana Jeremić, koja neretko intrigira javnost svojim ponašanjem i izjavama, jednom prilikom je ispričala da je sanjala Svetog Vasilija Ostroškog i da joj je navodno nagovestio događaje koje će joj se desiti u životu.

- Sanjala sam Svetog Vasilija Ostroškog koji mi se nekoliko puta javljao u san i koji mi je negde nagoveštavao događaje koji će mi se desiti u životu. I jedan od snova jeste bio san kada sam ja osetila jednu toplinu iza leđa. Ispred mene je bio sveštenik i ja sam se okrenula da vidim šta je to. I videla sam odoru crvenu sa zlatnim i osetila sam toplinu. I sveštenik je tad rekao: "Ne boj se, kćeri, nemoj ničeg da se bojiš", ja sam tad bila pod nekim i pritiscima i tako - imala sam velike borbe i unutrašnje i spoljašnje, i sveštenik je rekao: "Nemoj ništa da se boriš, Sveti Vasilije ti čuva leđa!" I ja sam pitala: "Sveti Vasilije?", kaže: "Da, to je svetac koji čini čuda, to je bosonogi svetac koji čini da čuda postanu moguća". Ja sam ustala sutradan i rekla: "Da, moj hašhtag će biti "mala koja čini čuda" - ispričala je Jovana Jeremić svojevremeno.

foto: Printscreen

Podsetimo, Jovana Jeremić je od svog dečka, biznismena Dragana Stankovi, dobila luksuznu kuću u Grockoj.

- Čula sam da je glavna tema da li je vila u Grockoj na moje ime! Vidim da neke moje koleginice bave tom tematikom, s obzirom da bi one verovatno želele da im jedan muškarac priredi da dobiju, bar jednom u životu, možda nešto više od parfema, a kamoli kada je vila u pitanju! Da vas oduševim - jeste! Nema potrebe da idete okolo, pozivate moje prijatelje, da idete na oglase da proveravate kuću... Ja ću da vam skratim muke! Jeste na moje ime i ne samo vila, mnogo toga još. Ali, nemojte uopšte da vaše zdravlje trpi zbog toga, ja sam želela javno da vam se obratim - rekla je Jovana.

- Te koleginice koje su se raspitivale kod mojih prijatelja juče, sinoć, pre dva dana, da li je kuća na moje ime, biće tagovane u nastavku mog storija, čisto da znaju s kojom kategorijom razgovaraju i o kome se raspituju - nastavila je Jeremićeva.

foto: Printscreen

"Sinu ću dati ime Vasilije"

- Najvažnije je da smo mi srećni i da smo u ozbiljnoj vezi. I on je ostvaren čovek i ja sam ostvarena žena. Izvesno je da ću se preseliti kod Dragana, ali šta moj stan može da se izda. Meni je sigurno suđeno da rodim još jedno dete. Moj zaštitnik je sveti Vasilije Ostroški i njegovu zaštitu sam stekla jer je osećam u duši i sanjala sam ga nekoliko puta, trudila sam se svojim stilom života da ne ulazim u neke grehove koji mi nisu potrebni i da ne grešim. Sin će mi se zvati Vasilije u znak zahvalnosti svetom Vasiliju Ostroškom - rekla je ona.

