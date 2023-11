I TO SMO DOŽIVELI! Voditeljku startovala lezbijka u Nemačkoj, pevačicu izdala najbolja drugarica

Evo zima će, a tračevi svuda traže se. Toliko ih ima da informacije stižu i iz Nemačke. Poznata voditeljka doživela je šok kad ju je na jednom događaju u Frankfurtu startovala žena. Evo o čemu je reč.

TV lice ćemo da zovemo Opasnica, a informacija je sveža. Požalila se ona kolegi da je prvi put u životu doživela da joj se žena udvara i da joj se to desilo u jednoj evropskoj metropoli. Prišla joj je žena kao iz vedra neba. Ona je Nemica i ima 41 godinu. Opasnica je bila ljubazna, srdačna i ta žena je to protumačila kao signal da može da je startuje. Razgovarale su na engleskom jeziku. Nahvalila je Opasnicu da lepo izgleda, kako ima divne oči, sočne usne, i tada se voditeljki upalio alarm. Ona je bila ljubazna, smeškala joj se i bila fina i kulturna. Lepi maniri i bonton su po svemu sudeći protumačeni pogrešno. Ali to nije sve. Ta devojka je na događaju bila sa svojom devojkom, koja je poludela kad je videla da priča s našom voditeljkom. Otrgla joj je telefon iz ruku i naprasno se sklonila od stola gde su sve tri stajale. Malo je falilo da nastane incident, ali je Opasnica shvatila da je zapravo ona meta i da je Nemica otvoreno startuje pred svojom izabranicom. Kasnije su joj objasnili da je to sasvim normalno i da je ta situacija uobičajena. Međutim, njoj nije bilo prijatno i udaljila se od te žene koja joj se nabacivala. Idemo dalje.

foto: Kurir štampano

Druga priča odnosi se na pevačicu Lubenicu i njenu drugaricu Mrkvicu. Bile su dobre drugarice, a sada su jedna drugoj zabile nož u leđa. Razlog - ogovaranje. Eto, dugogodišnje prijateljstvo palo je u vodu zbog toga što je Mrkvica ismejavala Lubenicu kod treće koleginice - Zlobnice. Ta je najopasnija. Ona je samo čekala trenutak da ih zavadi i uspela je u tome. Snimila je Mrkvicu, zapravo navela ju je da otvori dušu i da sve ispriča šta zapravo misli o Lubenici. Čim je okrenula leđa, Zlobnica je kao muva bez glave odletela kod Lubenice i pustila joj snimak. Lubenica je pukla na dva dela. Nije mogla da veruje šta čuje svojim ušima. Plakala, je preklinjala Mrkvicu i, naravno, pozvala je i sve joj predočila. Možete samo da zamislite kakav je rat izbio. Primirja u ovom slučaju teško da će biti. Toliko za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

