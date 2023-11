SUROVA ISTINA! Barbika se iživljava na saradnicima, Glavata se skroz odala alkoholu

Prava jesen počela i odmah su na površinu isplivale jake informacije. Zato idemo samo direktno, konkretno i u metu. Barbika se skroz promenila i ljudi iz njenog okruženja ne mogu da je prepoznaju. Otpustila je većinu saradnika, starim prijateljima se ne javlja, a niko ne zna pravi razlog za to. Nije samo nestašica para u pitanju. Moji izvori tvrde da je već neko vreme u šemi sa starijim čovekom koji je zauzet, oženjen, i da se baš zaljubila u njega. Verovatno se nadala da će on ostaviti porodicu da bi bio s njom, pa kad je shvatila da se to neće dogoditi, razočarala se i sad ispaštaju drugi ljudi ni krivi ni dužni.

Sledeća priča je o jednoj poznatoj dami, zvaćemo je Lazarica. Ona stalno priča o svom teškom životu. Možda je sve to i tačno, ali moram da vam kažem da je ona daleko od cvećke, kako se predstavlja, i da i te kako ima putera na glavi. Dobro je krila svog dugogodišnjeg ljubavnika od očiju javnosti, pa čak i kad ga je pomenula, nije rekla njegovo ime. Razlog za to je što je njen "dečko" izričito bio protiv toga, pa kad je iznenada umro, Lazarica je počela da kuka kako je neutešna zbog gubitka voljene osobe. Toliko joj je bilo teško da se odmah bacila u borbu da dobije deo imovine od bogatog pokojnika, ne mareći za to što on ima decu i unuke, s kojima, naravno, nije bila u dobrim odnosima. Na sreću, nije uspela u toj nameri jer nije bila venčana s pokojnikom, ali bila je na korak do cilja. Čujem da je Glavata potpuno izgubila kontrolu zbog alkohola i da je postala vrlo agresivna prema saradnicima. Za čašu se hvata čim se se probudi i skoro da nikad nije trezna, pa je u takvom stanju nemoguće da brine sama o sebi. Njen bogati dečko joj plaća dvoje ljudi koji joj izigravaju stilistu i asistenta, pa ih ona vodi sa sobom gde god da krene. Zapravo, oni joj služe da upravljaju autom, pridržavaju je da negde ne padne i tome slično. Sve je dobro dok je oženjeni bogataš ne otkači, ali izgleda da je još zaljubljen u nju. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

