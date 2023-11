ABRONOŠA VAM OTKRIVA SVEŽ TRAČ! Klajd s mužem vara ljude za pare, menadžer Mika u šemi s kumom

Ove nedelje akcenat je na događajima koji su i više nego škakljivi. Prosto čovek da ne poveruje na šta su ljudi sve spremni. U pitanju je bračni par, zvaćemo ih Boni i Klajd. Ona je poznata, i to veoma, a njen muž je prepoznatljiv u javnosti.

U tandemu varaju ljude. Konkretno, svoje prijatelje. Ona je poznato TV lice, a on se bavi kojekakvim poslovima. Nećemo da otkrivamo detalje. Nedavno je izbio incident. Klajd je tražila od prijateljice da joj pozajmi novac. Naravno, bez ikakve priznanice, nego čisto na reč. Obično joj drugarice daju 500, 600, pa čak i 1.000 evra, a kad treba da vrati novac, ona najpre zapreti svojim mužem, a onda i policijom. Ista je situacija i s njim, samo što on vara za veći iznos. Prijatelj mu je dao čak 35.000 evra na zajam. Dogovor je bio da novac vrati za dva meseca. Prošla su četiri, a Boni ga nije vratio. Pozvao ga je drugar, s kojim se zna godinama, i zamolio ga da mu vrati pare, ali umesto novca je dobio pretnju da će ga prijaviti policiji zbog uznemiravanja i da će njegova žena to ispričati svojim kolegama u medijima. Dakle, služe se svim i svačim da bi izbegli dugovanje. To se otrglo kontroli, pa se sada u gradu pročulo da njih dvoje varaju ljude.

TV lice se pretvara da je žrtva, a on se šlepa uz nju. Napravili su veliki problem sebi jer duguju i bogu i narodu. Ona se u javnosti predstavlja kao fina, čedna, zabavna, porodična žena, ali to baš nije tako. Biće belaja jer je i na poslu počela da uzima pare, a još uvek ih ne vraća.

foto: Kurir štampano

Dok se ovo ne proširi, da vam kažem za jednu ljubavnu zavrzlamu. Gospodin Mika je zaveo kumu svoje žene. Sve se desilo slučajno. Gospodin je ugledni menadžer, a kuma je pevačica u pokušaju, žena je, naravno, domaćica. Kuma ko kuma, dolazila je kod kume, ali kum je malo više gledao u kumu. Nekoliko puta ju je odbacio kući, i to u sitne sate, pa je nedavno pao poljubac.

Žena je posumnjala jer kuma ne dolazi, niti je zove, ali videla je da je pustila poruku njenom mužu. Mika ju je brže-bolje obrisao, pa ona ne zna šta je pisalo, ali rekla je prijateljici da ih drži na oku.

Biće ovde belaja i naslovnih strana kad odjekne samo tako, i u jednom i u drugom slučaju. Do tada budite dobre, moje abronošice, i nemojte da pravite probleme jer ja sve saznam. Ljubim vas da pukne jako, najjače.

foto: Kurir

