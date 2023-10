ČUDO NEVIĐENO DO SAD! Manekenki kolega njenog partnera šalje srca, bivša učesnica rijalitija postala kleptomanka

Početak novembra, lepo vreme, pa još lepše priče. Abar do abra se niže. Nove informacije stižu sa svih strana. Ovoga puta pozabavićemo se jednom manekenkom, zvaćemo je Butkica, koja flertuje s fudbalerima. Sve bi to bilo OK da nije zauzeta. Doduše, i taj njen švrlja sa strane. Ali desilo se nešto neočekivano.

Ona se dopisuje s kolegom njenog izabranika. Oni su, bar se tako predstavljaju, kao jako bliski, sve je u redu, podržavaju se, a zapravo u četiri zida se svašta dešava. Nije joj dosta to što je u ljubavi s Mutom, nego hoće još jednog sličnog. Taj prijatelj njenog izabranika im je i kućni prijatelj, a jednom prilikom joj je na Instagramu ostavio tri srca, koja su brže-bolje nestala. Izgleda da se on malo više zaigrao, pa ostavio dokaz koji je morao odmah da ukloni. Bilo bi belaja da je neko to sačuvao. Nije niko skrinšotovao, ali su videli, pa se to proširilo gradom.

foto: Kurir štampano

Butkica se uplašila da njen Muta ne shvati da se njegov kolega druži s njim samo zbog nje. Ona je prava zavodnica, pa sad mnogi očekuju da tu bude svega. Dotad malo da se prebacimo na učesnice rijalitija. Jedna je završila s rijaliti životom, nema prebijenog dinara i postala je kleptomanka. Krade šta stigne. Ne bira. Zvaćemo je Klepti. Nedavno je bila u jednom tržnom centru, gde su je uhvatili na delu. Pokušala je iz radnje da izađe s jaknom preko ruke. Kao slučajno, a zujalicu je skinula u svlačionici. Bila je tog dana gužva, ali ju je obezbeđenje primetilo. Zaustavili su je, a ona je rekla da ju je slučajno ponela. Prepoznali su je, a njoj je bilo neprijatno. Nije znala šta ju je snašlo, verovala je da će bez ikakvog problema izneti jaknu iz radnje. Izašla je iz lokala i brže-bolje napustila tržni centar. Sada je imaju u sistemu i obratiće pažnju kada se sledeći put bude pojavila. Eto, drage moje abronošice, sve je to život, a naše poznate ličnosti ga žive kako umeju i kako znaju. Nekada je zabavno, nekada turbulentno, ali je važno da nikada nije dosadno. Do sledeće nedelje vas ljubim da pukne.

foto: Kurir

